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تكنولوجيا

لهواتف آيفون بكاميرا واحدة.. اعمل صور بورتريه ببلاش.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 01:01 ص
هواتف آيفون بكاميرا
هواتف آيفون بكاميرا واحدة.. اعمل صور بورتريه ببلاش
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ندى على
يعتبر أهم ما يميز الهواتف الحديثة هو احتواؤها على كاميرات بتقنيات جيدة، ويعد هذا الأمر هو السبب الرئيسي في المغامرة بشراء هاتف غالى الثمن، لاحتواء كاميراته على تقنيات عالية من التصوير. 

وتتميز كاميرات الهواتف الذكية عالية الجودة بأسعار عالية على احتوائها على ميزات التصوير بعدسات بزاوية واسعة، وكذلك ذات عمق بؤرى كبير، كما أنها تتميز بفصل الصور عن الأشياء المحيطة. 


وتوجد بعض التطبيقات التى تتيح هذه الخواص الموجودة في الكاميرات ذات التقنيات العالية، خاصة لأصحاب هواتف القديمة بكاميرا واحدة،  ومنها تطبيقPhocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor . 

وتطبيق Phocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor، هو تطبيق لتحرير وتعديل الصور ولإنشاء صور تحتوى على جودة عالية مع تركيز كبير بحيث يمكنك من صنع صورة بورتريه عالية الجودة، وبدون وجود أى عوامل خارجية تعيق تركيز الصورة. 

وتطبيق Phocus : Portrait Mode & Portrait Lighting Editor ، و هو تطبيق مجانى في الوقت الحالى مجانا لفترة محدودة بدلا من ٤ دولار، ويقوم باستخدامه أكثر من  من 375 ألف مستخدم، كما يستخدم لتعتيم الخلفية للحصول على صور رائعة بالأبيض والأسود.  


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