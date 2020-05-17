شاهد.. كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تخترق Face ID والإيموجي وفلتر الوجه بعد اختراقها الملابس والبلاستيك.. فيديو وصور

لا زالت كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تبهر المستخدمين، بعد إطلاق الهاتف منذ أسابيع قليلة جدا، فبعد أن أثبتت كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro قدرتها على الرؤية والتصوير من خلال البلاستيك والملابس، وعدد من الأقمشة، ظهرت ميزات أخرى لهذه الكاميرا الخارقة.
وبحسب موقع WCCFtech فإن كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تستطيع اختراق خاصية Face ID وهى خاصية التعرف على الوجه، وتكون مثل بصمة لفتح بعض الهواتف.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإن كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تستطيع أيضا فك شفرات فلتر التصوير والذى يغير شكل الصورة، كما أنها قادرة على اختراق فلتر Photochrom وهو فلتر يغير الصورة من الأبيض والأسود إلى الألوان، بالإضافة إلى أن الكاميرا قادرة أيضا على اختراق Memoji أو الإيموجى.
واستطاع هاتف OnePlus 8 Pro اختراق Face ID و Memoji على هواتف آيفون وآيباد والتى تحتوى على عدد من آلاف النقاط التي تجمع البيانات لإلغاء القفل الآمن وتخطيط العمق، واستطاع عدد من المقيمين باستخدام الهاتف وتجربته لبعض الايام واكتشفوا أن هاتف OnePlus 8 Pro قادر على التقاط نقاط الأشعة تحت الحمراء.
وأصدرت شركة وان بلس الصينية، مؤخرا، سلسلة هواتف OnePlus 8، والتى تشمل هاتفى OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro ، وحصل هاتف OnePlus 8 Pro على الهاتف المثالى متفوقا على 13 هاتفا، وذلك حسب وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية.
Face ID Unlock & Memoji via #OnePlus8Pro 'Color Filter' camera pic.twitter.com/6xemKuZ1El— Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020