AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد.. كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تخترق Face ID والإيموجي وفلتر الوجه بعد اختراقها الملابس والبلاستيك.. فيديو وصور

الأحد 17/مايو/2020 - 11:14 م
كاميرا هاتف OnePlus
كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تخترق Face ID والإيموجى وفلتر الوج
Advertisements
ندى على
لا زالت كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تبهر المستخدمين، بعد إطلاق الهاتف منذ أسابيع قليلة جدا، فبعد أن أثبتت كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro  قدرتها على الرؤية والتصوير من خلال البلاستيك والملابس، وعدد من الأقمشة، ظهرت ميزات أخرى لهذه الكاميرا الخارقة.
 

وبحسب موقع WCCFtech فإن كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تستطيع اختراق خاصية Face ID وهى خاصية التعرف على الوجه، وتكون مثل بصمة لفتح بعض الهواتف. 




ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإن كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تستطيع أيضا فك شفرات فلتر التصوير والذى يغير شكل الصورة، كما أنها قادرة على اختراق فلتر Photochrom وهو فلتر يغير الصورة من الأبيض والأسود إلى الألوان، بالإضافة إلى أن الكاميرا قادرة أيضا على اختراق  Memoji أو الإيموجى. 


واستطاع هاتف OnePlus 8 Pro اختراق Face ID و Memoji على هواتف آيفون وآيباد والتى تحتوى على عدد من آلاف النقاط التي تجمع البيانات لإلغاء القفل الآمن وتخطيط العمق، واستطاع عدد من المقيمين باستخدام الهاتف وتجربته لبعض الايام واكتشفوا أن هاتف OnePlus 8 Pro  قادر على التقاط نقاط الأشعة تحت الحمراء.


وأصدرت شركة وان بلس الصينية، مؤخرا، سلسلة هواتف OnePlus 8، والتى تشمل هاتفى OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro ، وحصل هاتف OnePlus 8 Pro على الهاتف المثالى متفوقا على 13 هاتفا، وذلك حسب  وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتفوق على 13 هاتفا .. هواتف وان بلس 8 تحصل على الهواتف المثالية

بعد حصولها على الهواتف المثالية.. ميزة خارقة أخرى في هواتف OnePlus 8

بعد حصولها على الهواتف المثالية.. عيوب خطيرة في OnePlus 8

بعد ظهور عيوب خطيرة.. وان بلس تطلق تحديث لمعالجة مشكلات هواتف OnePlus 8

كاميرا هاتف Huawei P40 Pro الأفضل بـ5 مزايا

شاهد .. كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تستطيع اختراق البلاستيك والملابس والرؤية من خلالها.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. شوبير يقدم مقترحا لاستئناف الدوري الممتاز

طلاق بعد شهر من الزواج.. الزوجة الحائرة دفعت مستقبلها ثمن وقوفها بجانب أسرتها

بادر بالتسجيل.. تفاصيل كاملة وأسعار وطرق حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة

رسميا.. الأزهر: تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى 21 يونيو

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انكسار الموجة الحارة ابتداء من الجمعة

الحكومة: 10 فنادق مستثناة من الحظر.. والداخلية ستطبق الإجراءات بصرامة بالغة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر