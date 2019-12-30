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تكنولوجيا

كيف تصنع Memoji شبيه بك.. إليك الخطوات// صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:00 م
كيف تصنع Memoji شبيه
كيف تصنع Memoji شبيه بك
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ندى على
بعد إصدار شركة أبل لتحديث iOS 13 في سبتمبر الماضى، إليك بعض الحيل والخدع التى تغنيك عن تحميل بعض التطبيقات. وليس عليك شراء أحدث هواتف أيفون لكى تتمتع بتحديث iOS 13، وتحديث iOS 13 يعمل أيضا على هواتف أيفون القديمة.

و ذكر موقع CNBC بعض الحيل والخدع المتعلقة بصنع Memoji الميموجى ، والتى ستغنيك عن تحميل تطبيقات معينة حيث لن تحتاج تحميل iOS 13 ، حيث يمكنك تشغيل هذه الخواص بالتحديث القديم iOS 12 .

والميموجي هي عبارة عن رموزٍ تعبيرية تفاعلية ثلاثية الأبعاد، تقوم بالتقاط حركات وتعبيرات وجهك من خلال الكاميرا الأمامية، ومن ثم إنشاء رسوم متحركة تشبهك. تتيح لك تحديد لون البشرة والشعر والعينين والفم والنظارات والشعر وشكل الوجه وكل أجزاء الوجه بما يناسبك. أصدرته أبل Apple على نمط Snapchat’s Bitmoji بيتموجي في سناب شات، أو Samsung Emoji ايموجي في سامسونج.

وإليك كيفية صنع ال Memoji التى تشبهك و مشاركتها مع أصدقائك.

1- افتح تطبيق الرسائل في هاتفك الأيفون
2- اضغط على تطبيق App Store بجوار text field في الرسالة المفتوحة لديك.
3- اضغك على أيقونة (monkey) عن طريق اختيارها من App Store
4- استمر في البحث حتى تظهر لك أيقونات أخرى مختلفة حتى تصل إلى "New Memoji"
5-اضغط على "New Memoji" لتفتح Memoji builder.
6- قم بالتعديل على Memoji واختار لون بشرة وشعر لعمل Memoji شبيهة بك.
7- عنما تنتهى اضغك على done لحفظ التغييرات ل Memoji
8-اضغط على send اضغط لكى ترسل Memoji الشبيهة لك في الرسائل وتستطيع بذلك مشاركتها مع أصدقائك.
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