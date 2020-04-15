جوجل تمنح مشتري هواتف OnePlus 8 .. هذا العرض

قررت شركة جوجل منح مشترى هواتف OnePlus 8 الجديدة ثلاثة أشهر مجانية لاستخدام تطبيق Google One Storage.





وسوف يحصل مشترة هواتف OnePlus 8الجديدة من شركة وان بلس الصينية ، 100 جيجابايت من المساحة على الإنترنت لتحميل الصور والفيديوهات والملفات على التطبيق الذى يتطلب اشتراكا شهريا.









وتطبيق Google One هو عبارة عن خدمة جديدة أطلقتها جوجل منذ فترة قصيرة ، وتعتبر وحدة التخزين الخاصة بالمستخدمين لكل بيانات جوجل، حيث يتم استخدام التخزين لـ Gmail وDrive وGoogle Photos.





ويمكن الحصول على 15 جيجابايت مجانا، ويمكنك الترقية إلى 100 جيجابايت ، و كما يمكن الحصول على 200 جيجابايت مقابل حوالى 3 دولارأمريكى في الشهر كجزء من العرض.





وهواتف OnePlus 8 هى عبارة عن هاتفين الأول OnePlus 8 والثانى OnePlus 8 Pro ، وتم اختيارها الهواتف المثالية بالتفوق على 13 هاتف حيث تحتوى على أعلى معدل تحديث شاشة وهى 120 هرتز، وتم اختيارها الهواتف المثالية لأحدث هواتف في السوق متفوقة على 13 هاتف.



