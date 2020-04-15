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تكنولوجيا

جوجل تمنح مشتري هواتف OnePlus 8 .. هذا العرض

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:01 ص
جوجل تمنح مشترو هواتف
جوجل تمنح مشترو هواتف OnePlus 8 .. هذا العرض
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ندى على
قررت شركة جوجل منح مشترى هواتف OnePlus 8  الجديدة ثلاثة أشهر مجانية لاستخدام تطبيق  Google One Storage. 

وسوف يحصل مشترة هواتف  OnePlus 8الجديدة من شركة وان بلس الصينية ،  100 جيجابايت من المساحة على الإنترنت لتحميل الصور والفيديوهات والملفات على التطبيق الذى يتطلب اشتراكا شهريا. 


وتطبيق Google One هو عبارة عن خدمة جديدة أطلقتها جوجل منذ فترة قصيرة ، وتعتبر وحدة التخزين الخاصة بالمستخدمين لكل بيانات جوجل، حيث يتم استخدام التخزين لـ Gmail وDrive وGoogle Photos.

ويمكن الحصول على 15 جيجابايت مجانا، ويمكنك الترقية إلى 100 جيجابايت ، و كما يمكن الحصول على 200 جيجابايت مقابل حوالى 3  دولارأمريكى في الشهر كجزء من العرض. 

وهواتف OnePlus 8 هى عبارة عن هاتفين الأول OnePlus 8 والثانى OnePlus 8 Pro ، وتم اختيارها الهواتف المثالية بالتفوق على 13 هاتف حيث تحتوى على أعلى معدل تحديث  شاشة وهى 120 هرتز،  وتم اختيارها الهواتف المثالية لأحدث هواتف في السوق متفوقة على 13 هاتف.  


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