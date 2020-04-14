هدية من شركة اتصالات أمريكية للأطباء والممرضين

أعلنت واحدة من أكبر شركات الاتصالات الأمريكية، هي شركة AT&T، منحها ثلاثة أشهر من الإنترنت المجانى للأطباء والممرضين كنوع من الدعم في مواجهة تفشى فيروس كورونا





وقررت الشركة إدراج كل عملائها من الأطباء والممرضين المتواجدين في الولايات المتحدة، ومنحهم ثلاثة اشهر من الإنترنت المجانى اللامحدود، كما قررت منحهم خصم 200 دولار أمريكى عند اشتراكهم في برامج انترنت شبكة الجيل الخامس 5G





ووفقا لموقع فإن شركة AT&T و شركة Verizon وهما من أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة قررتا زيادة سرعات الإنترنت وتقديم عروض مجانية مختلفة للمستخدمين منذ تفشى فيروس كورونا.





وقامت AT&T بتزويد عملائها حوالى 45 جيجا بايت مجانية في الشهر، منذ تفشى فيروس كورنا، لمساعدتهم في التواصل بشكل أكبر.





وفي وقت سابق، قامت شركة Mint Mobile المملوكة للممثل الشهير رايان رينولدز، باهداء عملائها شهر من الإنترنت المجانى ، بسبب فيروس كورونا.





ومنحت الشركة لعملائها 3 جيجا من الإنترنت المجانى وذلك لمدة شهر، وذلك لتوفيق أوضاع العملاء من احتياجاتهم من الإنترنت بسبب توقف الدراسة في عدد المدارس والجامعات، وكذلك قرارات العمل من المنزل، نيجة تفشي فيروس كورونا.



