بعد حصولها على الهواتف المثالية.. ميزة خارقة أخرى في هواتف OnePlus 8

لازالت تتوالى مزايا هواتف OnePlus 8 قبل إطلاقها بأيام، حيث ستصدرها رسميا شركة وان بلس في يوم 14 إبريل الجارى، كما حازت OnePlus 8 على الهواتف المثالية لأحدث هواتف في الأسواق، عندما اختارتها وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية .





وذكر موقع Pocketnow أن OnePlus 8 تتميز بخاصية تجعلها متفردة في عالم الهواتف الذكية وهى أنها ستأتى بخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 وات الامر الذى سيجعلها تشحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط.





وخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 وات تعنى أن الجهد الكهربى قد زاد إلى 20 فولت أمبير عند 1.5 أمبير، وهو أعلى بكثير من المعتاد للشحن اللاسلكي.





وهواتف OnePlus 8 هى عبارة عن هاتفين الأول OnePlus 8 والثانى OnePlus 8 Pro ، وتم اختيارها الهواتف المثالية بالتفوق على 13 هاتف حيث تحتوى على أعلى معدل تحديث شاشة وهى 120 هرتز.





و يعتبر أعلى معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف هو 120 هرتز، حيث إن هذا المعدل يجعلك تستمتع بمشاهدة animations أو أفلام الرسوم المتحركة بكل سهولة وكذلك الألعاب، أما الهواتف متوسطة الجودة فتكون شاشتها بمعدل 90 هرتز، أما الهواتف العادية فتعمل شاشاتها بمعدل 60 هرتز.





وتحتوي OnePlus 8 Pro، على أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع حساس Sony IMX689، وحساس Sony IMX586 في كاميرا التصوير الفائق العرض، مع كاميرا لتسجيل العمق بدقة 8 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري بواقع 3x، وكاميرا رابعة بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل بيانات لونية إضافية للصور.



