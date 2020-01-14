AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بأعلى معدل سرعة شاشة.. تعرف على موعد إطلاق هاتف OnePlus 8

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:00 م
وان بلس تطلق هاتف
وان بلس تطلق هاتف OnePlus 8 بأعلى معدل سرعة شاشة 120Hz
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة OnePlus وان بلس أنها ستطلق هاتفا جديدا بأعلى معدل سرعة شاشة 120Hz، وهو هاتف OnePlus 8.

وذكر موقع Tech Radar أن المدير التنفيذى لشركة وان بلس أعلن أن الشركة ستقوم بإطلاق هاتف OnePlus 8 بأعلى معدل سرعة شاشة وهى 120Hz، بالإضافة إلى نقاء صورة يصل لـ 2K.

و معدل عرض الشاشة بمقدار 120 هرتز، يجعلك تستمتع بمشاهدة animations أو أفلام الرسوم المتحركة بكل سهولة وكذلك الألعاب، حيث أن الهواتف متوسطة الجودة تكون شاشتها بمعدل 90 هرتز، أما الهواتف العادية فتعمل شاشاتها بمعدل 60 هرتز.

ومن المقرر أن يصدر هاتف OnePlus 8 بحلول شهر مايو القادم في الأسواق العالمية، حيث سيكون الهاتف قد صدر قبل ذلك التاريخ في الأسواق الصينية.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن إطلاق هاتف One Plus Concept One الذى سيصدر في شهر يناير الحالى، حيث أن الهاتف يتمتع بمميزات خاصة وفريدة من نوعها فالهاتف يحتوى على 3 كاميرات خلفية غير مرئية، والتى تتمتع بزجاج متحول اللون والذى يتحول بشكل آلى بتغيير لونه ليخفى العدسات الثلاثة للكاميرات الخلفية الموجودة في الهاتف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامسونج ستطلق هاتفها جالاكسى S11 بأعلى معدل تحديث للشاشة

بكاميرا تصل لـ 108 ميجا بيكسل | كل ما تريد معرفته عن هواتف سامسونج Galaxy S11 | فيديو وصور

لعشاق التصوير.. أفضل الهواتف بكاميرات فائقة الدقة لعام 2019.. صور

التقنية الأولى من نوعها في أى هاتف.. OnePlus تطلق هاتفها One Plus Concept One

رسميا.. OnePlus تعلن عن هاتفها الجديد بميزات ليس لها مثيل.. فيديو وصور

سارع بشرائها.. أفضل 6 هواتف ذكية في 2020 .. صور

ترشيحاتنا

انهيار ريم البارودي على الهواء بسبب صورة.. فيديو

جورج سيدهم.. كيف سرق العجوز الضاحك الأضواء بـ صورة واحدة

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات

من عمر يوم حتى 5 سنوات.. تعرف على موعد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

مقتل 14 شخصا من مرتزقة أردوغان في ليبيا

مرتديًا ملابس نسائية.. شاب عربي يحاول نزع حجاب امرأة في برلين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الأفلام.. صور أعمدة برق تتخلل أدخنة بركان تال بفيتنام.. صور

مرتديًا ملابس نسائية.. شاب عربي يحاول نزع حجاب امرأة في برلين.. فيديو

نيسان تطرح باترول nissan patrol 2020 الجديدة في مصر.. سعر ومواصفات