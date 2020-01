بأعلى معدل سرعة شاشة.. تعرف على موعد إطلاق هاتف OnePlus 8

أعلنت شركة OnePlus وان بلس أنها ستطلق هاتفا جديدا بأعلى معدل سرعة شاشة 120Hz، وهو هاتف OnePlus 8.



وذكر موقع Tech Radar أن المدير التنفيذى لشركة وان بلس أعلن أن الشركة ستقوم بإطلاق هاتف OnePlus 8 بأعلى معدل سرعة شاشة وهى 120Hz، بالإضافة إلى نقاء صورة يصل لـ 2K.



و معدل عرض الشاشة بمقدار 120 هرتز، يجعلك تستمتع بمشاهدة animations أو أفلام الرسوم المتحركة بكل سهولة وكذلك الألعاب، حيث أن الهواتف متوسطة الجودة تكون شاشتها بمعدل 90 هرتز، أما الهواتف العادية فتعمل شاشاتها بمعدل 60 هرتز.



ومن المقرر أن يصدر هاتف OnePlus 8 بحلول شهر مايو القادم في الأسواق العالمية، حيث سيكون الهاتف قد صدر قبل ذلك التاريخ في الأسواق الصينية.



وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن إطلاق هاتف One Plus Concept One الذى سيصدر في شهر يناير الحالى، حيث أن الهاتف يتمتع بمميزات خاصة وفريدة من نوعها فالهاتف يحتوى على 3 كاميرات خلفية غير مرئية، والتى تتمتع بزجاج متحول اللون والذى يتحول بشكل آلى بتغيير لونه ليخفى العدسات الثلاثة للكاميرات الخلفية الموجودة في الهاتف.