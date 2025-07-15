قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار ألمانيا: برلين ستلعب دورًا حاسمًا في صفقة الأسلحة الأمريكية–الأوكرانية عبر الناتو
سعر بي واي دي F3 موديل 2025 بحالة كسر الزيرو.. فبريكا مانيوال
دوي انفجارات قوية في محيط مدينة زابوريجيا
رئيس إيران: نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة.. الحرب لا تصب بمصلحة أحد
احتفال خاص من لاعبي الزمالك بعيد ميلاد عبد الله السعيد في مران الفريق
فخور بما قدمته.. محمد الحنفي يعلن اعتزاله التحكيم
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة بالغربية.. صور
شروط التقديم في معاهد التمريض بالأزهر نظام الخمس سنوات
هل الاستعانة بالنماذج السابقة تفيد الطالب في اختبارات القدرات؟.. تفاصيل
بِعَلَم إيطاليا.. لامبورجيني Temerario GT3 تخطف الأنظار| صور
روبيو: إنهاء الحرب في أوكرانيا هدف أساسي للرئيس ترامب
محمد شريف: الأهلي اختياري الأول دائما.. وأتمنى الفوز بكل البطولات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستشار ألمانيا: برلين ستلعب دورًا حاسمًا في صفقة الأسلحة الأمريكية–الأوكرانية عبر الناتو

فريدريش ميرتس
فريدريش ميرتس
القسم الخارجي

أعلن مستشار الحكومة الألمانية، فريدريش ميرتس، عن أن برلين ستحظى بدور محوري في تنفيذ صفقة الأسلحة الجديدة التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حلف الناتو لدعم أوكرانيا، لا سيما أن ألمانيا تُعد من أهم الجهات الممولة والمشاركة في تمويل منظومة صواريخ باتريوت المزمع إرسالها إلى كييف عبر تمويل أوروبي ضمن حزمة من الدول منها ألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة

وأوضح المستشار الألماني أن بلاده ستقوم بشراء هذه المنظومات من الولايات المتحدة لإعادة توريدها إلى أوكرانيا، مكمّلة بذلك لعب دور الوسيط المالي واللوجستي. ويحظى هذا الإنتاج الأمريكي – الأوروبي بتنسيق أوروبي موحّد ينفذ تحت مظلة الناتو 

 وأشار إلى أهمية التحقيق في تفاصيل صفقة تمويل منظومات باتريوت، وطمأنة الحلفاء بشأن دور برلين في الإشراف على الجودة والالتزام بالشفافية والإدارة المشتركة.

يجدر الذكر أن ألمانيا، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، أعلنت في مايو 2025 عن اتفاق مع أوكرانيا لتطوير إنتاج مشترك لصواريخ بعيدة المدى دون قيود مدى، بهدف تمكين كييف من حماية نفسها وربما توجيه ضربات دفاعية استراتيجية، وجاء ذلك ضمن حزمة دعم نقدية بقيمة 5 مليارات يورو للشراكة الدفاعية

ولم يقتصر دور ألمانيا على التمويل فحسب، بل أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن نيته الضغط على القطاع الصناعي العسكري لتسريع الإنتاج والدفع نحو استيفاء الناتو لهدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي بحلول 2029 

كما سعت برلين لتأكيد التزامها بمجموعة من الأسلحة مثل نظام باتريوت، والتعاون الصناعي العابر للقارات.

وعلى المستوى الداخلي في ألمانيا، لقي الدور المعلن ترحيبًا من القوى السياسية الداعمة للناتو، بينما واجه بعض الأصوات تحفظًا حيال التأثير المحتمل على العلاقات مع روسيا والتفسير بأن ألمانيا “تبني الحرب” بدلاً من الحوار.

اما على المستوى الأوروبي، اعتُبر التحول الألماني خطوة مؤثرة في إعادة التوازن بين الاعتماد على واشنطن وبين بناء أمن أوروبي مستقل، خاصة مع احتمال نشر بطاريات باتريوت وأنظمة توماهوك وDark Eagle في ألمانيا بدءًا من 2026.

وعلى صعيد العلاقة مع أوكرانيا، يمثل هذا الدعم الألماني انسجامًا مع أهداف الناتو الرامية إلى رفع قدرات أوكرانيا الدفاعية وتعزيز مكانتها كشريك أمني على المدى الطويل.

ويُبرز إعلان المستشار الألماني أن بلاده باتت لاعبًا محوريًا في تسريع صفقة الأسلحة المتفق عليها بين واشنطن والناتو لدعم أوكرانيا، عبر التمويل المشترك والمشاركة اللوجستية. 

وتشير الخطوات الألمانية إلى تحول إستراتيجي نحو مزيد من الاعتماد على الصناعة الأوروبية الدفاعية ضمن إطار توافقي مع الحلفاء الأمريكيين. 

ويمثل هذا التوجه مدى التزام برلين بدورها في أمن أوروبا والمنطقة، مع محاولة بناء علاقات متوازنة تُعزز ثقة الشركاء في مواجهة التهديدات الروسية.

مستشار الحكومة الألمانية فريدريش ميرتس برلين دونالد ترامب حلف الناتو أوكرانيا ألمانيا كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الأخيرة؟

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة الجديدة؟

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

أسعار البنزين اليوم رسميًا

أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

نقيب الزراعيين

صرف 4 أشهر لأصحاب المعاشات بنقابة الزراعيين

ترشيحاتنا

القلب

تجنبها فورا.. عادة ليلية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

الحمل

بعد 19 سنة إحباط.. كيف ساعد الذكاء الاصطناعي العلماء في علاج العقم

الفراخ المقرمشة

بأقل تكلفة .. طريقة عمل الفراخ البروستد كالمطاعم

بالصور

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع

أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي
أمينة شلباية تحذر ربات البيوت: "بلاش تسيبوا المفتاح والوقوع فى فخ الانبهار بالمظهر أو الارتياح السريع ..اتعلمت الدرس غالي

سر علاقتها بالمتهمة.. أمينة شلباية تكشف تفاصيل صادمة حول سرقة فيلتها

ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!
ثقة تحولت إلى صدمة داخل فيلا شهيرة..كانت تأكل من طعامها.. ثم سرقتها!

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

فيديو

حبس - أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتعدى على شاب بسلاح أبيض في المعصرة

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد