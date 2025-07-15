كريستو ينضم رسميًا إلى النجم الساحلي على سبيل الإعارة

أعلن الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار، عن انتقال محمد الضاوي كريستو، لاعب النادي الأهلي، إلى صفوف النجم الساحلي التونسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح النادي التونسي أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي في حال تألقه خلال فترة الإعارة.

الإعارة بدون مقابل مالي.. خطوة ذكية من الأهلي

وأوضح هشام أن الصفقة تمت دون حصول النادي الأهلي على أي مقابل مادي نظير الإعارة، وهو ما اعتبره أمرًا إيجابيًا للنادي، خاصة أن الأهلي لن يتحمل راتب اللاعب طوال فترة الإعارة.

واعتبر أن هذه الخطوة تُعد مناسبة للطرفين، حيث يضمن النجم الساحلي لاعبًا مميزًا دون أعباء مالية كبيرة، بينما يتخلص الأهلي من تكلفة الراتب ويوفر فرصة جيدة للاعب لاكتساب المزيد من الخبرات والمشاركة بانتظام.



موسم واحد مع النجم.. ومستقبل كريستو بيد الأهلي

وأشار هشام إلى أن إعارة كريستو تمت بنجاح بعد انتهاء جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاق بين الأهلي والنجم الساحلي. وأضاف أن اللاعب ما يزال مرتبطًا بعقد يمتد لموسم إضافي مع النادي الأهلي بعد نهاية فترة الإعارة، مما يمنح الأهلي فرصة لإعادة تقييم موقفه من اللاعب مستقبلًا، سواء بإعادته للفريق أو بيعه بشكل نهائي.



كريستو أمام فرصة لإثبات نفسه

تُعد هذه الخطوة فرصة كبيرة لمحمد الضاوي كريستو لإثبات نفسه واستعادة مستواه، خاصة في ظل عدم حصوله على فرص كثيرة مع الفريق الأول في الأهلي. اللعب في صفوف فريق كبير مثل النجم الساحلي قد يكون بوابته للتألق والعودة إلى الواجهة، سواء بالعودة للأهلي أو الاحتراف في نادٍ آخر مستقبلًا.



