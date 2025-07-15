شروط التقديم في معاهد التمريض بالأزهر نظام الخمس سنوات

أعلنت جامعة الأزهر، عن بدء تقديم طلبات الالتحاق في معاهد التمريض نظام الخمس سنوات بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط بداية من اليوم الثلاثاء 15 يوليو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو الجاري 2025م.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن التقديم في معاهد التمريض بالأزهر سيكون متاح أمام الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية حديثة التخرج في العام الدراسي 2025م بمجموع (426) درجة.

وأشارت جامعة الأزهر، إلى أن القبول في معاهد التمريض التابعة للأزهر، يتطلب اجتياز اختبارات القدرات والكشف الطبي بنجاح.

كما يشترط أن يكون مجموعة اللغة الإنجليزية للطالبة المتقدمة لمعاهد التمريض بالأزهر لا يقل عن 30 درجة، ويشترط كذلك حصول الطالبة على شهادة الإعدادية الأزهرية من محافظة القاهرة والقاهرة الكبرى فقط.

كما يشترط ألا تكون الطالبة المتقدمة إلى معاهد التمريض بالأزهر متزوجة، والتعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة ومصدق عليه من ولي الأمر.

كما يشترط في الطالبة المتقدمة لمعاهد التمريض بالأزهر أن تكون خالية من الأمراض المزمنة والعيوب الخلقية، وأن تكون حسنة المظهر ومتناسقة بين الطول والوزن.

وتصطحب الطالبات المتقدمات إلى معاهد التمريض بالأزهر ضمن ملف التقديم الذي يقدم إلى مديرة المعهد، أن ترفق معها الآتي:

- أصل وصورة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025-2026 من محافظة القاهرة أو القاهرة الكبرى للإطلاع عليها وتسلم صورة منها بمجموع 425 درجة بحد أدنى للشهادة الإعدادية الأزهرية على أن تكون الأولوية للأعلى مجموعا.