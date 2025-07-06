بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه حيث ارتفعت معدلات البحث عن مدارس التمريض بعد المرحلة الإعدادية للبنين والبنات، وذلك في سبيل البحث عن بدائل أخرى للثانوية العامة، ويلجأ الكثير للالتحاق بمدارس التمريض حيث تم الإعلان رسمياً عن فتح باب التقدم بمدارس التمريض.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، وذلك في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادر تمريضية متميزة، قادرة على دعم المنظومة الصحية بمختلف محافظات مصر.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2025

- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) أو ما يعادلها في نفس عام التقدم

-ألا يقل عمر المتقدم عن الحد الأدنى المقرر

-أن يكون مصري الجنسية

-حسن السير والسلوك

- أن يكون من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة، مع اجتياز اختبارات القدرات (في اللغة العربية، والإنجليزية، والحاسب الآلي) بنسبة نجاح لا تقل عن 70%

-اجتياز الكشف الطبي (باطنة، وعيون، وفحص مخدرات) والكشف على الهيئة، بالإضافة إلى تقديم تعهد بالتفرغ الكامل للدراسة.

