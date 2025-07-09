وكيل صحة الغربية: فتح باب القبول بمدارس التمريض على مستوى المحافظة

قرر الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، فتح باب القبول بمدارس التمريض على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025/2026 بمجموع مبدئي 260 درجة.

توجيهات وكيل الصحة بالغربية

وأشارت الدكتورة هناء جاد مدير إدارة التدريب بالمديرية، إلى أنه سيتم فتح باب التقديم يوم السبت المقبل طبقا لأعلى المجاميع، على أن يتم تقديم الأوراق للطالبات بمدارس التمريض لكل مركز والتقديم الخاص بالطلاب الذكور بمدرسة تمريض طنطا بنين بمنطقة سيجر، وأنه سيتم التوزيع على مدرسة بنين كفر الزيات على حسب التنسيق.

دعم الأسر والعائلات

وأوضحت أنه تم تحديد يومي 12-13 يوليو للطلاب الحاصلين على مجموع 275 لـ 280 درجة، ويومي 14-15 يوليو من مجموع 269 لـ 274.5 درجة، ويومي 16-17 يوليو من مجموع 260 لـ 268.5 درجة، ويومي 19-20 يوليو للمتخلفين من الأيام السابقة.