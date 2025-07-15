فخور بما قدمته.. محمد الحنفي يعلن اعتزاله التحكيم

أعلن الحكم الدولي محمد الحنفي اعتزاله رسميًا مهنة التحكيم، بعد مشوار حافل استمر 24 عامًا في ملاعب كرة القدم، شهد خلالها العديد من الإنجازات والمشاركات في أبرز المباريات المحلية.

وقد كتب الحنفي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك:

“فخور بما قدمته في مسيرتي التحكيمية على مدار 24 عامًا.. اليوم أعتزل التحكيم".

يُعد محمد الحنفي واحدًا من أبرز حكام الساحة في مصر خلال العقدين الأخيرين، وتميز بأسلوبه الهادئ والحازم داخل الملعب، ما جعله خيارًا موثوقًا لإدارة المواجهات الكبرى، وعلى رأسها مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.

ومن أبرز محطاته، إدارة قمة الدوري المصري موسم 2017-2018، والتي جمعت بين قطبي الكرة المصرية، وانتهت بفوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1.

تلك المباراة كانت استثنائية، إذ احتسب الحنفي فيها ركلة جزاء لصالح الأهلي، سجل منها وليد سليمان هدف فريقه الوحيد، في حين حقق الزمالك أول فوز له في مباريات القمة بالدوري منذ 11 عامًا.

محمد الحفني





طوال مسيرته، تولى الحنفي إدارة العديد من المباريات المصيرية في مختلف البطولات المحلية مثل الدوري الممتاز، كأس مصر، وشارك أيضًا على الساحة الدولية كحكم دولي معتمد. وتميز بنزاهته وتحليه بروح القانون، ما أكسبه احترام اللاعبين والمدربين وجماهير الكرة على حد سواء.





برحيل محمد الحنفي عن ساحة التحكيم، تطوي الكرة المصرية صفحة مهمة من تاريخ التحكيم المحلي، تاركًا وراءه إرثًا من الأداء المميز والمواقف الحاسمة. ويأمل الكثيرون أن يستمر عطاؤه في مجالات أخرى مثل تطوير التحكيم أو تحليل الأداء التحكيمي، مستفيدين من خبرته الطويلة ومكانته المرموقة في الوسط الرياضي



