احتفال خاص من لاعبي الزمالك بعيد ميلاد عبد الله السعيد في مران الفريق

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني، بعيد ميلاد عبد الله السعيد، لاعب وسط الأبيض، على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



ونظم اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني، ممراً شرفياً لعبد الله السعيد، للاحتفال بعيد ميلاده، وتمنوا له المزيد من التوفيق في الفترة المقبلة.



واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب خوض ودية أورانج مساء يوم الجمعة الماضي.



ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية ابتداء من غداً الثلاثاء، حتى يوم 27 يوليو الجاري.