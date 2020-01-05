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تكنولوجيا

التقنية الأولى من نوعها في أى هاتف.. OnePlus تطلق هاتفها One Plus Concept One

الأحد 05/يناير/2020 - 03:04 ص
OnePlus تطلق هاتفها
OnePlus تطلق هاتفها One Plus Concept One
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ندى على
اعلنت شركة OnePlus في بيان لها عن أهم مميزات هاتفها الجديد One Plus Concept One الذى سيصدر في 7 يناير الحاليم.

وكشفت الشركة عن تمتع الهاتف الجديد بمميزات خاصة جدا منها أن الهاتف يحتوى على 3 كاميرات خلفية غير مرئية.

ونشرت الشركة صورا توضح خاصية الكاميرات الخفية، والتى تتمتع بزجاج متحول اللون والذى يتحول بشكل آلى بتغيير لونه ليخفى العدسات الثلاثة للكاميرات الخلفية الموجودة في الهاتف.

وشجعت تقنية الكاميرات الخلفية في الهاتف شركة السيارات البريطانية العملاقة McLaren التعاون مع شركة وان بلس لاستخدام هذه التقنية فى سياراتها، وتعتبر هذه التفنية تقنية فريدة وهى الأولى من نوعها في أى هاتف.

وكانت وان بلس قامت بتصنيع كاميرات تنبثق من الشاشة عند التصوير والموجودة في هاتف OnePlus 7 Pro وهذه التقنية موجودة أيضا في هواتف Oppo Find X و Xiaomi Mi Mix 3.
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