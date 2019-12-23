بكاميرا تصل لـ 108 ميجا بيكسل | كل ما تريد معرفته عن هواتف سامسونج Galaxy S11 | فيديو وصور

ذكر موقع CNET عن أهم المميزات والخصائص التي ستكون في هواتف سامسونج Galaxy S11 ، والتى من المتوقع ألا يصدر كهاتف واحد وإنما سيكون سلسلة تشمل ثلاثة هواتف هم Galaxy S11 و S11 Plus و S11 Pro ، والتى تعتبر كاستراتيجية مشابهة لهواتف أيفون 11.



وإليك كل ما تريد معرفته عن الطفرة التي أحدثتها سامسونج في هواتف Galaxy S11 الجديدة.



حجم الشاشة

Galaxy S11 وسيكون حجم الشاشة 6.2 أو 6.4 بوصة، Galaxy S11 Plus وسيصدر بحجم شاشة 6.7 ، أما Galaxy S11 Pro فسيكون 6.9 بوصة. وعلى عكس الهاتف السابق من Galaxy S10E والذى كانت شاشته مسطحة بعض الشئ فإن هاتف 11 Galaxy S فسيكون حجمه أرفع بعض الشئ كما أنه سيتمتع بانحناء على جانبيه.



موعد الإصدار في الأسواق

وسيكون موعد الإصدار في 11 فبراير القادم 2020 أو 18 من نفس الشهر.



المعالج

وتحتوي الهواتف الجديدة لسامسونج على معالج Snapdragon 865 بالإضافة إلى تمتعه بتقنية 5G وستعمل الهواتف بالشبكة في البلاد الموجودة فيه شبكات ال5G فقط.



كاميرا الهاتف

ويحتوي الهاتف على مفاجأة كبيرة في الكاميرا حيث سيحتوى على كاميرا أساسية ب 108 ميجا بيكسل، وإذا اعتقدت أن ذلك جنون فإن شركة شاومى قامت قامت بتصنيع نفس الكاميرا في هاتفها Mi CC9 Pro, و إذا كنت قد تفاجأت من قدرة الكاميرا فيجب عليك معرفة ان المعالج Snapdragon 865 يمكن أن يدعم حتى 200 ميجا بيكسل، كما ستحتوى ايضا على عدسات ب 5X zoom وعلى الأقل حوالى 48 ميجابيكسل، حساس وقت الوصول.



أعلى معدل عرض للشاشة

وسيتمتع الهاتف بتقنية AMOLED التى تقدم نقاء ودقة كبيرين للشاشة، بالإضافة إلى أعلى معدل عرض للشاشة بمقدار 120 هرتز، مما سيجعلك تستمتع بمشاهدة animations أو أفلام الرسوم المتحركة بكل سهولة، حيث أن الفارق سيكون كبير مقارنة بالمعدل العادي للهواتف التي تعمل ب 60 هرتز.



البطارية

والبطارية ستكسر كل المعدلات الطبيعية للهواتف، حيث إنها ستبلغ 5000 مللى امبير وهو يعتبر خيالى بعض الشئ. بالإضافة إلى وجود قارئ البصمة الذى سيكون أكثر سهولة وسرعة.







