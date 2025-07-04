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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اللهم أرزقنا حسن الخاتمة.. سر ندم مصطفى كامل بعد وفاة أحمد عامر

مصطفي كامل
مصطفي كامل
يمنى عبد الظاهر

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية إنه لم يجتمع في لقاء مع المطرب الراحل أحمد عامر، لكنه نادم لأنه لم يجتمع به، بعدما أخبره كثير من زملائه أن الراحل كان شخصًا نقيًا، ولم يصارع أحدًا من أجل النجاح أو الشهرة.

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه على "فيس بوك": "السلام عليكم إلى كل من يقرأ كلامي الآن.. رجاءً التركيز فيما أقصده أولًا: أنا لم يجمعني لقاء أو مقابله بالمرحوم أحمد عامر نهائياً فقط كانت بيننا مكالمات تليفونية بين عضو زميل ونقيب المهنة ومنذ يومان وبعد خبر وفاته أشعر بحالة ندم شديده لعدم رؤيتي لهذه الشخصيه وحزين أن الأيام لم تجمعني به ولم أتعرف عليه شخصياً وحزني وندمي للأسباب الآتية".

وأضاف: "يومان كاملان لم يفارق الحزن منزلي بداية ًمن نجلي فتحي الذي كان يعرفه وأول من أخبرني بالوفاه. ولم يتوقف موبايلي عن استقبال الرسائل والاتصالات من كل مطربين مصر وخارجها. الجميع يبكي ويصرخ وكأنه فارق أعز ما له. كل من تحدث معي يقسم بالله أنه لم يعرف شخصاً في نقاء وطيبة ورقي وأدب أحمد عامر. كل من أتصل بي لا حديث له إلا أنه كان إنساناً بكل ماتحمل الكلمه من معان وأنه الفنان الوحيد الذي لم يغتاب أحداً على الإطلاق ولم يصارع أحداً من أجل النجاح والرزق والتريند الملعون. توفي إلى رحمة الله كثيراً من الفنانين ولم أجد هذا الإجماع على الحب والإحترام والبكاء عليه بكل هذه الحرقة لم أجد يوماً ما إعلان للفنانين عن مقاطعة العمل وإعلان فترة حداد بسبب وفاة زميل".

وتابع: "وأكثر ما دعاني لكتابة هذا البوست الآن هو إتصال أخي وحبيبي المطرب اللبناني وديع الشيخ والذي ظل يبكي ويترحم على أحمد عامر ويحكي لي عن قيمة أحمد عامر الإنسانية هذا الإجماع على المحبه والإحترام والتقدير لسلوكيات هذا الشاب المحترم المغفور له بإذن الله لابد وأن نتعلم منه جميعاً أن السيره أطول من العمر وأن الأدب والإحترام والمعامله الحسنه كنز كبير".

وأردف: "الله يرحمك يا أبني. والله أنا حزين جداً أني ماعرفتكش ومااتقابلناش. ربنا يصبر أهلك وأسرتك وكل حبايبك على فراقك ويجعل سيرتك الطيبه دي في ميزان حسناتك.. يا جماعة: والله الدنيا ماتستاهل كل الحروب والصراعات والكذب والخيانه والنفاق والرياء واللهث وراء المال والتعالي والتكبر، اللهم أرزقنا حُسن الخاتمه. اللهم أرزقنا توبةً قبل الموت. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا وأصرف عنا شر ماقضيت وبارك لنا ياربنا فيما أعطيت.. اللهم أجعلنا دائماً وأبداً من الراضين بما قسمته لنا. اللهم أحبنا وحبب فينا خلقك يارب".

مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية المطرب الراحل أحمد عامر اخبار الفن

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