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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انتهى الأمر .. أستاذ قلب يكشف سبب وفاة المطرب أحمد عامر

أحمد عامر
أحمد عامر
قسم التوك شو

قال الدكتور عادل الأتربي أستاذ القلب بطب جامعة عين شمس، إن الترويج بأن أي ألم في المعدة متعلق بأمراض القلب شيء مرعب والحقيقة أن أي أعراض مرتبطة ارتباط واضح بالمجهود قد تكون قلب إنما شكوى من مغص ليس شرط يكون من أمراض القلب.

وأوضح عادل الأتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن هناك ارتباط واضح بين المجهود والأعراض وفي أنواع من الجلطات لها أعراض ألم في البطن نفسها سوء حموضة لكن لابد في ارتباط بالمجهود وبالتالي ليس كل آلام المعدة متعلقة بالقلب.



 تشخيص وفاة المطرب

وحول تشخيص وفاة المطرب أحمد عامر، رد قائلا: " المطرب المتوفي صغير في السن واحتمالات حدوث أزمات قلبية عنده قليلة وآلام البطن ليست شرط تكون أزمة قلبية، وأسباب الوفاة المرتبطة بالقلب والبطن يا إما جلطات يا إما الشريان الأورطي نفسه متمدد وممكن يحصل انفجارات في بعض الاحيان".

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