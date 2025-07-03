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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

احذفوا أغاني بعد ما أموت| طارق الشيخ يثير الجدل بعد وفاة أحمد عامر

طارق الشيخ
طارق الشيخ
تقى الجيزاوي

أثار الفنان طارق الشيخ جدلا كبيرا بعد تصريحاته التي أدلى بها أمس الأربعاء وطالب من خلالها محبيه بحذف أغانيه بعد رحيله أسوة بما تم مع الفنان الراحل أحمد عامر.


وقال طارق الشيخ فى تصريحات لبرنامج تفاصيل، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، المعروض على قناة صدى البلد ، معلقا: «يا بخت أحمد عامر باللي عمله إن أغانيه تتحذف بعد ما يموت، وهو جدع علشان سيرته تكون طيبة مش سيرة الفن، وهوصي أولادي بعد عمر طويل إن الأغاني بتاعتي تتحذف، سيرة أحمد هتكون طويلة والأغاني مش بتخلد صاحبها، في ناس عملت أغاني وحشة وفيها كلام خارج، وهو الحمد لله معملش كده".

عزاء أحمد عامر

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن موعد عزاء المطرب الراحل أحمد عامر يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين بحضور أسرته لتلقي العزاء .

وفي لفتة إنسانية وتقديراً لسيرته، قررت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر، والذي وافته المنية أمس، وذلك تكريماً لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أن الراحل كان مثالاً للفنان المحترم صاحب الأخلاق العالية والسمعة الطيبة، قائلاً:
"النقابة ستظل تفخر بأبنائها أصحاب السيرة العطرة والسمعة الطيبة، أحمد عامر كان أحد النماذج المشرفة التي نفتخر بها، وسيفتقده الوسط الفني والإنساني كثيراً."

وأضاف مصطفى كامل: اتخذنا قرار إقامة العزاء تقديراً لقيمته ومكانته، ولما تركه من أثر طيب في قلوب زملائه ومحبيه، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان."

وتؤكد النقابة أن بابها سيظل مفتوحاً دائماً لتكريم كل من يُحسن إلى فنه وجمهوره، ويترك أثراً إيجابياً بسيرته وسلوكه.

وقدم المطرب الراحل أحمد عامر خلال مشواره الغنائى عددا من الأغانى منها مابقتش مستغرب والكل خاب وصحبة بمليون وش وغيرها

طارق الشيخ أحمد عامر وفاة أحمد عامر

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