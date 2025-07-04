مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى شارل ديجول اليوم بطلب من فرنسا

أعلنت مصر للطيران، عن إلغاء رحلتها الجوية اليوم الجمعة، المتجهة من القاهرة إلى مطار شارل ديجول، وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للطيران المدني في فرنسا.

قالت مصر للطيران إن الهيئة العامة للطيران المدني في فرنسا، طالبت شركات الطيران بالغاء الرحلات من وإلى مطار شارل ديجول، بسبب إضراب مراقبى الحركة الجوية والذى بدأ أمس الخميس، ويستمر لمدة يومين،

من المقرر أن تلغي مصر للطيران، رحلتها رقم MS801/MS802 المتجهة من القاهرة إلى مطار شارل ديجول والعودة.

ناشدت مصر للطيران، عملاءها ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر:

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي .