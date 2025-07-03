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ضبط كاميرات في حمام السيدات.. سقوط مالك ومدير جيم شهير بالمحلة في قبضة الأمن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط كاميرات في حمام السيدات.. سقوط مالك ومدير جيم شهير بالمحلة في قبضة الأمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أعطي المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية منذ قليل توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثالث المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة ضبط كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بجيم شهير بميدان الزراعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك جهات التحقيق 


كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال المتهمين وأخذ أقوال السيدة الضحية وتفريغ كاميرات مراقبة داخل الجيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

وكان  ضباط المباحث الجنائية بالغربية تمكنوا منذ قليل من إلقاء القبض علي مالك جيم شهير ومديره الإداري بتهمه ارتكاب فعل خادش للحياء بتركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بمقر الجيم بميدان الزراعة .

بلاغ أمني 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بمقر الجيم الإداري بنطاق دائرة القسم.

سقوط المتهمين 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

مأمورية ضبط مالك جيم 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة تحت إشراف العقيد أبوالعزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد أحمد بهاء رئيس مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "م .ع"25 سنة ويرافقه المدعو "ن.م"35 سنة بتهمه ارتكاب الفعل الفاضح وتركيب كاميرات مراقبه داخل حمامات السيدات داخل جيم رياضي بميدان الزراعة .

كاميرات مراقبة 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبط مالك جيم مدير اداري تحرك عاجل المحلة كاميرات حمامات السيدات النيابة

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