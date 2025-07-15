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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شريف يكشف شكل المنافسة مع مهاجمي الأهلي في الموسم الجديد

محمد شريف
محمد شريف
يارا أمين

أكد محمد شريف نجم النادي الاهلي ان المنافسة داخل الفريق، قوية للغاية، كما هو معتاد دائمًا بالنسبة للأهلي الذي دائمًا ما يضم الأفضل في ‏كل مراكز، خاصة خط الهجوم الذي تقع على عاتقه مسئولية ثقيلة، ووجود خيارات مميزة يمثل أمرًا إيجابيًّا لمصلحة الفريق، ‏ويمنح الجهاز الفني حرية أكبر في الاختيارات، خاصة مع ضغط المباريات، والمشاركة في العديد من البطولات على مدار الموسم، ‏ومصلحة الفريق واستمرار انتصاراته تأتي على رأس أولويات الجميع.‏

وأضاف: كل اللاعبين في خط الهجوم مميزون، وأتمنى أن أكون إضافة لهم، ولست غريبًا عن الأجواء ولا أجواء النادي ‏بشكل عام، ونتنافس من أجل مصلحة الفريق، وأتمنى أن ننجح معًا في تحقيق أهدافنا بالفوز بكل ‏البطولات، وتحقيق الأرقام التي نسعى إليها في الفترة المقبلة.‏

وشدد شريف على احترامه وتقديره الشديد لكل العروض التي تلقاها في الفترة الماضية، مؤكدًا أن خياره كان الأهلي من ‏البداية، وكان ينتظر الفرصة من جديد، للعودة إلى بيته الذي يمثل رقم 1 بالنسبة إليه على كافة المستويات، فيما توجه بالشكر إلى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبييرو المدير الفني على ثقته به، لافتًا إلى أنه ‏يتطلع لأن يبذل كل ما لديه لتأكيد جدارته بهذه الفرصة.‏

وأضاف: استفدت بشدة من تجربتي في الدوري السعودي، خاصة أنه يضم العديد من الأسماء المميزة، وتركيزي منصب في ‏الوقت الراهن مع الأهلي. تابعت مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، وتمنيت الذهاب لأبعد نقطة، لكن هذه هي كرة القدم ‏بسبب غياب التوفيق في المباريات، وسوف نعمل على تعويض الجماهير في الموسم الجديد.‏

وأكمل: قبل رحيلي عن الفريق، كان لدي العديد من الأرقام التي أسعى إلى تعزيزها، وهو ما سوف أعمل عليه خلال الفترة القادمة. ‏لا أفكر في أرقام شخصية بقدر اهتمامي بأن يحقق الفريق أهدافه وأن يحصد كل البطولات.‏

وفي ختام حديثه أكد أن جماهير الأهلي عظيمة ولا توجد كلمات تصف عظمتها، وأنه كان يحظى بدعمها وتشجيعها في ‏المدرجات خلال وجوده بالدوري السعودي، وهو أيضًا ما عكسته مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وتوافد الآلاف منهم ‏على المدرجات من مسافات طويلة.‏

محمد شريف الاهلي خوسيه ريبييرو الدوري السعودي كأس العالم للأندية

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