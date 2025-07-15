هل الاستعانة بالنماذج السابقة تفيد الطالب في اختبارات القدرات؟.. تفاصيل

قال الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان إن اختبارات قدرات الطلاب تتضمن قياس مهارات الظل والنور، كما يتم قياس مهارة الظل البشري وتكوين اللوحة.

المحاور والمحددات الأساسية

وأضاف عميد كلية الفنون الجميلة، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن الطالب من الممكن أن يكون قد قام بأداء رسم جميل لكنه لا يجاوب على المحاور والمحددات الأساسية، وفي نهاية الأمر مهما كان الشخص موهوبا وأجاب على سؤال آخر؛ لا يمكن قبوله.

اختبارات العمارة

ولفت إلى أن اختبارات العمارة هذا العام تختلف تماما عما كانت في السابق، موضحا أن هناك لجنة عليا يتم تشكيلها من مجموعة من الأساتذة، والتي تقوم بدراسة سلبيات وإيجابيات الاختبار العام الماضي وتعديله.