150 دقيقة تحدد مستقبل الطالب.. تفاصيل اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الفنون التطبيقية

قال الدكتور ضياء الدين مصطفى، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف ، إن هناك العديد من الدورات التدريبية التي يتم تدريب الطالب عليها قبل التقدم للالتحاق بالكلية، والتي من خلاله يضمن الوصول إلى حد النجاح في اختبارات القدرات.

وأضاف عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» والمذاع عبر قناة «المحور» ، أن هناك بعض الطلاب يكون لديهم رغبة في الالتحاق بالكلية، وبالتالي لا يستغرق الوقت التدريبي معهم فترة طويلة، والأمر متعلق بالاكتساب أكثر من كونه أمر تعليمي.

تصميم ابتكاري

ولفت إلى أن فترة الاختبار تكون 150 دقيقة، ويتكون من سؤالين أحدهما رسم والآخر تصميم ابتكاري، ويتم استخدام القلم الرصاص بدرجاته المختلفة، والألوان الخشبية.