قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأم تفجر مفاجآت.. نفاصيل حديدة في قضية مصرية سقطت من شرفة منزلها بالأردن
بعد تجديد حبسه.. قصة مقـ.ـتل سيدة على يد طليقها المستشار السابق
بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية بـ محكمة النقض
أسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو رسميًا
عمرو ناصر: انتقالي للزمالك خطوة فارقة.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لديّ
أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني
شهادة البكالوريا.. من يحدد شروط إعادة الامتحان لطلبة النظام الجديد؟
أكثر من 70% .. الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025
البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادا للموسم الجديد
إمام مسجد زين العابدين: الشهامة خُلق قرآني والإسلام جعلها طريقا للجنة
حزب الجبهة الوطنية: الشعب يحرص دائما على المشاركة في انتخابات الشيوخ
أحمد موسي: مصر طرف أصيل ورئيسي في ملف غز ة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مكتب التنسيق يكشف تفاصيل مهمة في اختبارات القدرات.. تفاصيل

مكتب التنسيق
مكتب التنسيق
عادل نصار

كشف الدكتور جودة غانم، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، تفاصيل اختبار القدرات للطلاب، مشيرا إلى أن قبل الحديث عن الكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات، من الضروري توضيح أهمية هذه الاختبارات.

وأضاف الدكتور جودة غانم المشرف على مكتب التنسيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أنها الآلية الأساسية التي تُستخدم لقياس المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب، وبعض الطلاب يمتلكون مهارات وقدرات خاصة، وهناك كليات وجامعات تتطلب توافر هذه المهارات للدخول إليها، لذا يأتي دور اختبار القدرات في تحقيق التوافق بين الطالب والكلية المناسبة".

وأضاف الدكتور جودة غانم، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن : "أما بالنسبة للكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات، فتأتي في مقدمتها كلية الفنون الجميلة بشعبتيها (الفنون والعمارة)، تليها كلية الفنون التطبيقية، ثم كلية التربية الفنية، وكذا كلية التربية الموسيقية، وأخيرًا كلية العلوم الرياضية التي كانت تعرف سابقًا باسم كلية التربية الرياضية، هذه الكليات فقط هي التي تتطلب اختبار القدرات للالتحاق بها".

وتابع الدكتور جودة غانم، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن هناك ضوابط خاصة يجب على الطالب الالتزام بها قبل دخول اختبار القدرات.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور جودة غانم، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن من أهم الممنوعات عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى حتى وإن كانت مغلقة.

وأختتم  الدكتور جودة غانم، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه في حالة ضبط هاتف محمول مع الطالب داخل مقر اللجنة، يتم استبعاده فورًا من الامتحان ويعتبر غير لائق، ولن يجتاز الاختبار.

مكتب التنسيق أعمال مكتب التنسيق الدكتور جودة غانم المواهب الأكاديمية اختبار القدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي 2025| 3 أيام عطلة متوقعة.. وهذا الموعد الرسمي

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي.. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

الدواجن

هبطت 40 جنيها| لماذا انخفضت أسعار الدواجن بالأسواق.. وهل سترتفع؟

هؤلاء يحصلون على 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

هؤلاء يصرفون 10300 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

الدبلومات الفنية 2025

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

حديقة الحيوان

بعد الإعلان عن موعد افتتاحها رسميا.. مفاجآت فى تطوير حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

كرة السلة

منتخب مصر لكرة السلة يهزم كوت ديفوار وديا استعدادا لـ"الأفروباسكت"

جورجي جيسوس

رسميًا.. جورجي جيسوس مديرًا فنيًا لـ النصر السعودي

الأهلي

10 صفقات جديدة تقود انطلاقة الأهلي في فترة الإعداد للموسم الجديد

بالصور

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ

الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "
الشيف آية حبيب تعود بعد غياب عامين بفيديو مفاجئ "مغيبنيش منافسة ولا مقارنة "

أمينة شلباية تكشف كواليس سرقة فيلتها: ظرف الفلوس كشف الجاني

انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"
انفراد لـ«صدى البلد» أمينة شلباية تكشف كواليس صادمة بعد سرقة فيلتها: "كنت بسامح زمان.. لكن المرة دي صعب أنسى"

ثلاثي الهلال يتألق في التشكيلة المثالية لمونديال الأندية 2025

نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي

احمي بيتك من الكارثة.. 6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي
6 نصائح ذهبية لتفادي حرائق الصيف والماس الكهربائي

فيديو

باسم ياخور

قالوا عني مغـ.ـتـ.ـصب وتعرضت لتهديدات مباشرة.. باسم ياخور يكشف أسراره

المتهم

لسيره عكس الاتجاه على الدائرى.. ضبط سائق سيارة نقل

المتهم

القبض على عامل ارتكب أفعالا خادشة للحياء بطريق الإسماعيلية| فيديو

تامر حسني

أحسن فيديو .. تامر حسني يطلق مسابقة بمناسبة ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

المزيد