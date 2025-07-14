مكتب التنسيق يكشف تفاصيل مهمة في اختبارات القدرات.. تفاصيل

كشف الدكتور جودة غانم، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، تفاصيل اختبار القدرات للطلاب، مشيرا إلى أن قبل الحديث عن الكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات، من الضروري توضيح أهمية هذه الاختبارات.

وأضاف الدكتور جودة غانم المشرف على مكتب التنسيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أنها الآلية الأساسية التي تُستخدم لقياس المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب، وبعض الطلاب يمتلكون مهارات وقدرات خاصة، وهناك كليات وجامعات تتطلب توافر هذه المهارات للدخول إليها، لذا يأتي دور اختبار القدرات في تحقيق التوافق بين الطالب والكلية المناسبة".

وأضاف الدكتور جودة غانم، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن : "أما بالنسبة للكليات التي تشترط اجتياز اختبار القدرات، فتأتي في مقدمتها كلية الفنون الجميلة بشعبتيها (الفنون والعمارة)، تليها كلية الفنون التطبيقية، ثم كلية التربية الفنية، وكذا كلية التربية الموسيقية، وأخيرًا كلية العلوم الرياضية التي كانت تعرف سابقًا باسم كلية التربية الرياضية، هذه الكليات فقط هي التي تتطلب اختبار القدرات للالتحاق بها".

وتابع الدكتور جودة غانم، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن هناك ضوابط خاصة يجب على الطالب الالتزام بها قبل دخول اختبار القدرات.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور جودة غانم، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، إلى أن من أهم الممنوعات عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى حتى وإن كانت مغلقة.

وأختتم الدكتور جودة غانم، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه في حالة ضبط هاتف محمول مع الطالب داخل مقر اللجنة، يتم استبعاده فورًا من الامتحان ويعتبر غير لائق، ولن يجتاز الاختبار.