مش عاوز أبقى تريند.. المعتدى عليه فى واقعة التوكتوك: عاوز شهاب يبقى عبرة

قال الدكتور محمد عبد الجواد ، المعتدى عليه فى واقعة التوك توك من الشاب شهاب، بعد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والتى قامت على الفور وزارة الداخلية بالقبض عليه، موضحا انه لايريد أن يكون تريند ولا عاوز تعويض ولكن شهاب لازم يكون عبره .

وتابع عبد الجواد، خلال مداخلة مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج اخر النهار على قناة النهار قائلا : أن شهاب سائق التوك توك كان يسير بشكل متهور فى الطريق ومسكت التليفون عشان اوثق ماحدث خاصة بعد محاولته الاعتداء بأله حادة على رجل اخر وكان معه اسرته فى سيارته الخاصة .

وأضاف عبد الجواد: شوفت فى الموقف ده اختى وزوجتى والمفروض إننا منخفش من هذه البلطجة ولازم شهاب يعيد تقيمه ، مؤكدا أن سائق التوك توك قام بدهس سيارتى ولم أقم بأى رد فعل غير التصوير .