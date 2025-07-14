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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وسيلة نقل اقتصادية أم تهديد لفوضى الشوارع؟.. قضية التوك توك لا تزال محل جدل مجتمعي

التوك توك
التوك توك
علي مكي

عرض برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز" ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ولما جبريل، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "التوك توك.. وسيلة نقل اقتصادية أم خطر يهدد الشوارع بالفوضى؟"، تناول خلاله آراء المواطنين بشأن انتشار التوك توك في الشوارع المصرية وتأثيره على الحياة اليومية.

وخلال التقرير، أعرب عدد من المواطنين عن مخاوفهم من الفوضى التي قد يسببها التوك توك، حيث وصفه أحد المواطنين بأنه "خطر يهدد المجتمع"، مشيرًا إلى ارتباطه بوقائع سرقة وخطف وسلوكيات غير قانونية، مطالبًا بضرورة تفعيل إجراءات الترخيص الإجباري ومنع قيادة الأطفال لهذه المركبات.

وفي السياق ذاته، انتقدت إحدى السيدات التكدس المروري الذي يسببه التوك توك في المناطق السكنية، مؤكدة أن غالبية سائقيه غير مؤهلين ولا يحملون رخص قيادة، وأضافت أن بعض الأشخاص تخلوا عن وظائف مستقرة من أجل العمل في قيادة التوك توك سعيًا وراء الربح السريع، مما يؤثر بشكل سلبي على التركيبة الاقتصادية والاجتماعية في بعض المناطق.

وأشار التقرير إلى أن قضية التوك توك لا تزال محل جدل مجتمعي واسع، ما بين اعتباره وسيلة نقل اقتصادية تخدم المناطق العشوائية، وبين كونه عاملًا للفوضى وتهديدًا للسلم المجتمعي، في ظل الحاجة الماسة إلى تقنين أوضاعه وتنظيم تشغيله بشكل رسمي.

التوك توك وسائل النقل الشارع المصرى

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