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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاهد.. كواليس سقوط صاحب فيديو التوك توك والمفك على الأوتوستراد

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالإصطدام بسيارة أحد الأشخاص والتعدى عليه بالقاهرة وتم ضبط مرتكب الواقعة

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالإصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدماً "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة، وبحوزته مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة"، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه . 

تم التحفظ على المركبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .

الاوتوستراد صاحب فيديو التوك توك والمفك الداخلية مقطع فيديو

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