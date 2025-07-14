مدحت قريطم: ترخيص التوك توك ضرورة أمنية وتنظيمية

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ترخيص مركبات الـ"توك توك" أصبح أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى أنه سبق وطالب مرارًا بضرورة ترخيص سائقي التوك توك وغيره من وسائل النقل غير المقننة، حتى يكون السائق معروفًا لدى الدولة، وفي حال ارتكابه أي مخالفة أو جريمة؛ يمكن تتبعه ومحاسبته.

وأوضح قريطم، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون ينص على أن المحافظ المختص هو من يصدر قرارًا بتحديد عدد مركبات التوك توك في نطاق المحافظة، كما أن القانون يمنع سير التوك توك في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ويقتصر عمله على القرى والنجوع فقط، لكنه يعمل بالفعل في العواصم بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن تقنين أوضاع التوك توك يبدأ بالترخيص، ومن ثم يتم توجيهه للعمل في المناطق التي حددها القانون.

وأوضح أن الحكومة كانت قد أطلقت في عام 2019 برنامجًا بقرار من رئيس الوزراء لاستبدال التوك توك بسيارات صغيرة تعمل بالغاز الطبيعي وتتسع لـ 7 ركاب، بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وحضارية ومرخصة، لكن حتى الآن لا يعلم ما آلت إليه هذه الخطة أو مصيرها التنفيذي.