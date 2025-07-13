الزراعة: لا توجد لدينا مشكلة في نقص الأسمدة ولكننا غيرنا طريقة توزيعها

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن الجمعيات الزراعية فيها مخزون أسمدة، موضحا أن لا توجد لدينا مشكلة في نقس الاسمدة ولكننا غيرنا طريقة توزيعها.



وتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في حوار لقناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن تسريب الاسمدة قل بنسبة 90% الفترة الاخيرة وبعد الاجراءات التي تم اتخاذها، متابعا أن المساحات المزروعة فعليًا هي 9.5 مليون فدان، وهذه المساحة تعادل 16 مليون فدان لأن الأرض يتم زراعتها موسمين صيفي وشتوي وأحيانًا عروة في النصف.

وأكمل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أن هناك توسعات في مشروعات مستقبل مصر، بمساحة 2.2 مليون فدان جاري الاستصلاح، بالإضافة إلى العديد من المشروعات في سيناء وغيرها من المناطق على مستوى الجمهورية.