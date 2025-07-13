الإعدام شنقا للمتهم شخص بسبب خلافات بينهما بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالإعدام شنقاً لسائق وعاطل، بعد ورود رأى فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامهم لما أقترفوه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهم بالإعدام شنقاً من محكمة أول درجة، لاتهامهم بإستدراج شخص وقتله بسلاح نارى، وذلك آثر خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد و عماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "إسلام أ ق أ" ٣٢ سنة - سائق - مقيم ش أبو شريف الموان من ش كابينة النور - عزبة النخل - الخصوص، و "عبد الرحمن أ س م" ٢٦ سنة مقيم ش الأنوار المحمدية - الخصوص، في القضية رقم ٨٦١٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ٣٢٦٧ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٠٢٣/٦/١٠ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "أحمد محمود السيد عبد الله" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك العرض السلاح النارى والذخائر - محل الإتهامين التاليين - فاستدرجه المتهم الثاني لمحل الواقعة وما أن ظفرا به حتى أشهر في مواجهته المتهم الأول السلاح النارى وأطلق صوبه الأعيرة النارية التي استقرت بأنحاء متفرقة بحسده فخلفت لديه الإصابات الثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله لوجود خلافات سابقة بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.