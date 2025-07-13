علاء فاروق: مصر حققت طفرة كبيرة في مجال الزراعة.. ونزرع 9.5 مليون فدان

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الزراعية ووزارة التموين ومستقبل مصر بخصوص الأمن الغذائي، وخلال الفترة الماضية حققنا طفرة كبيرة في مجال الزراعة ومنها مشروع مستقبل مصر، ومشروع المليون نصف فدان.

وأضاف علاء فاروق، وزير الزراعة، خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج «ستوديو إكسترا» أن المساحات المزروعة فعليًا هي 9.5 مليون فدان، وهذه المساحة تعادل 16 مليون فدان لأن الأرض يتم زراعتها موسمين صيفي وشتوي وأحيانًا عروة في النصف.

وتابع: هناك توسعات في مشروعات مستقبل مصر، بمساحة 2.2 مليون فدان جاري الاستصلاح، بالإضافة إلى العديد من المشروعات في سيناء وغيرها من المناطق على مستوى الجمهورية.