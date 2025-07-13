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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يعتذر عن المشاركة في السوبر السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي
إسلام مقلد

قررت إدارة نادي الهلال السعودي، الاعتذار رسميًا عن عدم خوض منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في هونج كونج، منتصف أغسطس المقبل، في مستهل الموسم الكروي الجديد.

وكان من المفترض أن يواجه الهلال، بصفته وصيف دوري روشن السعودي، فريق القادسية وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، في نصف نهائي السوبر، بينما يتواجه على الطرف الآخر، الاتحاد (بطل الدوري والكأس) مع النصر (ثالث الدوري)، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن القرار صدر؛ بعد مشاورات مطولة بين إدارة الهلال والجهاز الفني، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، وجرى التوافق على الاعتذار عن عدم المشاركة، في ظل الإرهاق البدني والذهني الكبير الذي يعانيه الفريق؛ نتيجة مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النادي رفعت خطابًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعتذار، ومن المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات عن الفريق البديل الذي سيشارك بدلاً من الهلال، وسط ترقب من عدة أندية قد تحل محل الزعيم في النسخة القادمة من البطولة.

وينص نظام البطولة على توقيع غرامة مالية على النادي المعتذر عن المشاركة، وقدرها 500 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى حرمان الهلال من الظهور في النسخة المقبلة من كأس السوبر، وذلك بحسب لوائح البطولة المعتمدة.

ويأتي اعتذار الهلال؛ ليشكل ضربة تنظيمية للمسابقة، التي باتت في السنوات الأخيرة تحظى بزخم جماهيري ومتابعة إعلامية كبيرة، خاصة مع مشاركة كبار الأندية السعودية وأسماء عالمية لامعة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، إعلانًا رسميًا من الاتحاد السعودي، بشأن هوية الفريق البديل للهلال، وما إذا كان سيتم تصعيد رابع الدوري أو وصيف آخر، في ظل استمرار تجهيزات البطولة المزمع تنظيمها لأول مرة في آسيا خارج المملكة.

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