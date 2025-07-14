مياه الإسكندرية: غرفة عمليات لمواجهة الأزمات والحوادث بشكل عاجل

أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن هناك غرفة علميات لمواجهة الأزمات والحوادث بشكل عاجل وسريع.

وأضاف المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذه الغرفة موجودة 24 ساعة على مدار العام وفيها جميع الخدمات ومرتبطة بمركوز السيطرة التابع للمحافظة.

وتابع المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الهدف أن نعيش الحدث ثانية بثانية وعلى الهواء والتعامل الفوري مع الأحداث التي تتعرض لها المحافظة وشركة المياه، ونطمأن من جودة المياه وتواجدها خلال الـ 24 ساعة ونضع كاميرات مراقبة لكافة المباني التابعة للشركة.

