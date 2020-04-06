من بينها iPhone 9 .. تعرف على أحدث الهواتف الصادرة هذا الشهر

تتنافس شركات الهواتف المحمولة في إصدار هواتفها الجديدة ضمن الخطط الزمنية التى قد أعلنت في السابق، وتسارع الشركات الزمن بعدما تفشى فيروس كورونا الذى عطل إنتاج وإصدار هذه الهواتف، والذى ربما سيكون لديه أثر إيجابى على المشترين، حيث يعتقد بعض المحللين أن الهواتف التى ستصدر في هذه الفترة سينخفض سعرها بشكل ملحوظ.





ومن الهواتف التى ستصدر خلال شهر إبريل الحالى:

أعلنت شركة آبل عن وضع هاتفها الجديد iPhone 9 والمعروف بـ iPhone SE 2 على قوائم الحجز، بحيث يستطيع الراغبون في حجزه من الآن من خلال موقع الشركة الإلكترونى، لحين الإعلان عنه رسميا يوم 15 أبريل الجاري، حيث سيكون حدث إطلاقه أونلاين، بينما سيظهر فى الأسواق العالمية يوم 22 إبريل.





ويعتبر هاتف iPhone 9 هو أرخص هاتف حديث من إطلاق آيفون حيث سيكون سعره حوالى 399 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى، ويحتوى على معالج بيونيك A13 الموجود في سلسلة هواتف أيفون 11 ، كما ستكون حجم شاشته حوالى 4 بوصة، وسيكون الهاتف متوفر بأكثر من نسخة ذاكرة داخلية وهى 64 جيجا بايت ، و 128 جيجا بايت ، و265 جيجا بايت.





هواتف Mi 10 متوفرة فقط بتقنية شبكة 5G، وبمساحة داخلية ب 128 جيجا بايت وبسعر يبدأ من 700 جنيه استرلينى أى ما يعادل 13.530 جنيه مصرى، والهواتف لسيت موجودة حتى الآن في الأسواق العالمية، ومن ستبدأ في التوفر في بعض الدول بدءا من 7 إبريل ، ودول أخرى يوم 15 إبريل، ثم باقي دول العالم تباعا.





تأتى بطارية هواتف Mi 10 بقدرة 4780 مللى أمبير و شحن سريع للشحن السلكى واللاسلكى بقدرة 30 وات، تتميز هواتف شاومى Mi 10 بكاميرا أساسية بقدرة 108 ميجا بيكسل بالإضافة إلى كاميرا بعدسة واسعة 13 ميجا بيكسل، و كاميرا بعدسة مكبرة ب 2 ميجا بيكسل، و كاميرا رابعة ب بمستشعر لللعمق 2 ميجا بيكسل.





يتميز هاتف Huawei P40 Pro بشاشة 6.57 بوصة من نوع OLED، ومعالج 990 من نوع Kirin ، ومساحة داخلية ب128 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت رام ، وتحتوى البطارية على 5500 مللى أمبير، ونظام تشغيل اندرويد 10، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية الأساسية 64 ميجا بيكسل ، وكاميرات 20 و 12 و 2 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية فهما كاميرتين 32 و 2 ميجا بيكسل، ويعمل الهاتف بتقنية 5G.





أعلنت وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية أنها قامت باختيار هواتف OnePlus 8 الهواتف المثالية لأحدث هواتف في الأسواق، حيث تحتوى على أعلى معدل تحديث شاشة وهى 120 هرتز.





وتحتوي OnePlus 8 Pro، على أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع حساس Sony IMX689، وحساس Sony IMX586 في كاميرا التصوير الفائق العرض، مع كاميرا لتسجيل العمق بدقة 8 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري بواقع 3x، وكاميرا رابعة بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل بيانات لونية إضافية للصور.

سيأتى Oppo Find X2 بشاشة كاملة 6.5 بوصة من نوع AMOLED عليها طبقة Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوش والكسور، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية يظهر فقط وقت التصوير.





ويمتلك Oppo Find X2 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، ويحتوى Oppo Find X2 على معالج قوى من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، و8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى.





ونشرت أوبو السعر الرسمى لـ Oppo Find X2 مقابل 40 ألف دونج فيتنامى، ما يعادل 26 ألف جنيه مصري، لنسخة 256 جيجابايت، و8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى.