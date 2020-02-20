Oppo Find X2 يظهر للنور أون لاين.. تعرف على التفاصيل

ينتظر الكثيرون حول العالم إصدار هاتف Oppo Find X2 بفارغ الصبر، بعد النجاح الساحق الذى حققه شقيقه الأكبر Oppo Find X فى العام الماضى مع تجربة شاشة كاملة بدون أى حواف أو ثقوب.





ونشرت علامة أوبو الصينية صورة للهاتف على موقعها الرسمى الفيتنامى، بعد ما كان من المقرر الكشف عن الهاتف فى مؤتمر الهواتف المحمولة العالمى بمدينة برشلونة الإسبانى قبل إلغائه بسبب فيروس كورونا.





ونشرت أوبو السعر الرسمى لـ Oppo Find X2 مقابل 40 ألف دونج فيتنامى، ما يعادل 26 ألف جنيه مصري، لنسخة 256 جيجابايت، و8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى.





وسيأتى Oppo Find X2 بشاشة كاملة 6.5 بوصة من نوع AMOLED عليها طبقة Gorilla Glass 6 للحماية من الخدوش والكسور، وبها ثقب واحد للكاميرا الأمامية يظهر فقط وقت التصوير.





ولعشاق التصوير يمتلك Oppo Find X2 كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 13 و 8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو.





ويحتوى Oppo Find X2 على معالج قوى من نوع Snapdragon 865، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، و8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائى.





وسيدعم الهاتف تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، مع بطارية سعة 4065 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، وأيضًا الشحن اللاسلكى بقوة 30 وات.



