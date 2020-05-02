5 مميزات يمنحها تحديث OxygenOS الجديد لهواتف oneplus 8

أعلنت شركة وان بلس الصينية منذ عدة أيام قيامها بإصدار تحديث جديد من نوع OxygenOS لهواتفها الصادرة حديثا OnePlus 8 لإصلاح بعض المشكلات التقنية في الهاتف.





وكانت الشركة اعترفت بوجود بعض المشكلات في شاشة هاتف OnePlus 8 Pro والتى تتعلق بتغير درجة لون الشاشة وتحوله للأخضر وظهور علامات ملونة في الشاشة، ووجود بعض الثقوب التى تعكر نقاء الصورة بالإضافة تكرار احتراق الصور على الهواتف وتحول الشاشة بالكامل إلى اللون الأسود.













وعالج تحديث OxygenOS الذى أطلقته الشركة مشكلات اخضرار الشاشة، وتحسين ميزة تجانس رسومات الحركة، والقيام بدعم أكبر للون الأبيض في الشاشة.









ووفقا لموقع RPRNA التقنى فقد أصدرت شركة وان بلس إضافات أخرى لتحديثها الأخير OxygenOS والذى سيقوم بتوفير 5 مميزات جديدة لهواتف OnePlus 8 التى أصدرتها الشركة حديثا.





وستكون المميزات الخمسة التى ستحصل عليها هواتف OnePlus 8 عبارة عن :

1- خاصية Always-on display





وخاصية Always on عبارة عن ميزة ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ الهاتف الذكي الذي يدعم هذه الخاصية ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﺗﻈﻬﺮ عليه ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ إلى جانب ﺍﻹﺷﻌﺎﺭﺍﺕ و التنبيهات التي ترسلها ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ و البرامج الأخرى.





2- تمكين زر بصمة اليد بغلق الصور الموجودة في الهاتف بحيث لايستطيع أحد أن يرى صورك حتى وإن كان هاتفك مفتوحا.





3- تشغيل الصوت عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل





4-التمكن من وضع الملفات في app drawer وهو التطبيق الذى يضم كل التطبيقات المثبتة في الهاتف





5- إضافة وضع الخاصيات المميزة إلى الهاتف وتشغيها عند Zen Mode وهو وضع التجمد أو الطيران وتمنح هذه الخاصية تشغيل العديد من التطبيقات والخاصيات الأخرى.



