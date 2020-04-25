بعد حصولها على الهواتف المثالية.. عيوب خطيرة في OnePlus 8

بعد إطلاقها بأيام، ووسط ضجة كبيرة لمميزاتها وخصائصها، ظهرت بعض العيوب في هواتف OnePlus 8، خاصة هاتف OnePlus 8 Pro أكثر هاتف متميز في السلسلة والتى أطلقتها شركة وان بلس الأسبوع الماضى.





وكشف موقع Pocketnow أن شركة وان بلس الصينية اعترفت بوجود بعض المشكلات في شاشة هاتف OnePlus 8 Pro والتى تتعلق بتغير درجة لون الشاشة وتحوله للأخضروظهور علامات ملونة في الشاشة.









وذكر الموقع أن عدد من الذين قاموا باستخدام هاتف OnePlus 8 Pro اشتكوا من أن شاشة الهاتف لا تتحول للون الاخضر فقط أو أن هناك بعض الثقوب التى تعكر نقاء الصورة وحسب بل إنهم لاحظوا تكرار احتراق الصور على هاتفهم وتحول الشاشة بالكامل إلى اللون الأسود.





والغريب في الأمر أن هواتف OnePlus 8 ومنها هاتف OnePlus 8 Pro تتمتع بميزة حصولها على أعلى معدل تحديث شاشة موجود في الهواتف حتى الآن وهو 120 هرتز.





ويمكن معدل 120 هرتز المستخدمين من الاستمتاع بمشاهدة animations أو أفلام الرسوم المتحركة بكل سهولة وكذلك الألعاب، أما الهواتف متوسطة الجودة فتكون شاشتها بمعدل 90 هرتز، أما الهواتف العادية فتعمل شاشاتها بمعدل 60 هرتز.





يذكر أن وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية قد قامت باختيار هواتف OnePlus 8 الهواتف المثالية لأحدث هواتف في الأسواق، بالتفوق على 13 هاتف.



