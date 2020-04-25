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تكنولوجيا

المدير التنفيذى لشركة وان بلس يعتذر بشأن هواتف OnePlus 8.. لهذا السبب

السبت 25/أبريل/2020 - 09:01 م
المدير التنفيذى لشركة
المدير التنفيذى لشركة وان بلس يعتذر بشأن هواتف OnePlus 8
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ندى على
اعتذر المدير التنفيذى لشركة وان بلس الصينية بيت لو Pete Lau  عن نفاد هواتف OnePlus 8 من الأسواق بسرعة بعد إطلاقها منذ أيام ، حيث اعتبر فيروس كورونا هو المتسبب في الأزمة. 

 وبحسب موقع China tech city فإن بيت لو برر نفاد الهواتف من الأسواق بسرعة بسبب مشكلات تتعلق في التوزيع والتى هى بالأساس قد نشأت بسبب تفشى فيروس كورونا.


وقال لو إن إدارة الشركة قد أخطأت في تقدير الكميات المطلوبة وأعداد الهواتف التى قامت الشركة بتوزيعها في الأسواق، وأضاف أن الشركة لم يكن لديها الثقة الكبيرة في هواتف  OnePlus 8  في أن تنفد من الأسواق بهذه السرعة.

ونفدت هواتف OnePlus 8 والتى هى عبارة عن هاتفى OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro من جميع الأسواق الصينية بعد إطلاقها الأسبوع الماضى يوم 17 إبريل.
 
وكان كشف موقع Pocketnow أن شركة وان بلس الصينية اعترفت بوجود بعض المشكلات في شاشة هاتف OnePlus 8 Pro والتى تتعلق بتغير درجة لون الشاشة وتحوله للأخضر وظهور علامات ملونة في الشاشة.

يذكر أن وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية قد قامت باختيار هواتف OnePlus 8 الهواتف المثالية لأحدث هواتف في الأسواق، بالتفوق على 13 هاتفا.  


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