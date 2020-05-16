شاهد .. كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تستطيع اختراق البلاستيك والملابس والرؤية من خلالها.. فيديو

أصدرت شركة وان بلس الصينية، مؤخرا، سلسلة هواتف OnePlus 8 ، والتى تشمل هاتفى OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro ، وحصل هاتف OnePlus 8 Pro على الهاتف المثالى متفوقا على 13 هاتفا، وذلك حسب وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية.





وبحسب موقع WCCFtech التقنى فإن كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تستطيع الرؤية والتصوير من خلال البلاستيك والملابس، وعدد من الأقمشة، حيث تستطيع الكاميرا اختراق طبقات البلاستيك والقماش والتقاط صور تحت هذه الطبقات.





وقام الموقع باختبار عدد من الملابس والأشياء البلاستيكية والتى يصعب اختراقها، وفوجئ بجودة الكاميرا التى تستطيع حتى اختراق طبقات البلاستيك، وذلك بسبب احتواء الكاميرا على تقنية تشبه أشعة إكس أو الأشعة السينية.





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وفقا للموقع فإن هذه الميزة ليست الأولى من نوعها، ففي عام 1998، ظهر شيء مماثل على كاميرا فيديو سوني التي لديها رؤية الأشعة السينية أيضا.





وتتمتع هواتف OnePlus 8 خصوصا هاتف OnePlus 8 Pro الهاتف الأكثر تميزا في السلسلة على عدة مميزات جعلته من الهواتف المثالية الصادرة حديثا، مثل احتوائه على أعلى معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف هو 120 هرتز، حيث إن هذا المعدل يجعلك تستمتع بمشاهدة animations أو أفلام الرسوم المتحركة بكل سهولة وكذلك الألعاب، أما الهواتف متوسطة الجودة فتكون شاشتها بمعدل 90 هرتز، أما الهواتف العادية فتعمل شاشاتها بمعدل 60 هرتز.





كما تتميز بخاصية تجعلها متفردة في عالم الهواتف الذكية وهى أنها تحتوى على ميزة الشحن اللاسلكى بسعة 30 وات الامر الذى سيجعلها تشحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط.





وخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 وات تعنى أن الجهد الكهربى قد زاد إلى 20 فولت أمبير عند 1.5 أمبير، وهو أعلى بكثير من المعتاد للشحن اللاسلكي.



