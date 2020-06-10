أفضل تطبيقات مجانية على Google Play لهواتف الآندرويد.. فيديو

لهواتف الأندرويد ، ومع الوقت يتفاجأ المستخدمون بكونها ليست مجانية أو أنها غير موثوقة أو غير ذلك من المفاجآت غير السارة. يمتلئ متجر تطبيقات جوجل Google Play على مئات التطبيقات التى من الممكن أن تقوم بتحميلها على هاتفك الأندرويد، ومع الوقت ستحتاج إلى بعض التطبيقات الأساسية لمزامنة ملفاتك، ومشاهدة الأفلام ، وتتبع أنماط نومك ، وكذلك تطبيقات للقراءة وغيرها، ويبحث العديد من المستخدمين على أفضل تطبيقات مجانية على Google Play













تطبيق Google Hangouts









وتطبيق Google Hangouts هو تطبيق للمراسلة، إذا كنت لا تريد استخدام تطبيقات المراسة الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى ، أثناء العمل، وتشتيت نفسك، فهذا التطبيق يعتبر أفضل تطبيق للرسائل على هواتف أندرويد وأيفون كما يعمل على أجهزة أيباد، بالإضافة إلى أنه يعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظام تشغيل ويندوز، ومن السهل اكتشاف الرسائل التى قام الأشخاص برؤيتها، بالإضافة إلى إمكانية مسحها على الفور، دون حفظها عند الطرف الآخر.





تطبيق Google Meet









وتطبيق Google Meet هو من أهم تطبيقات مكالمات الفيديو الآمنة والموثوق فيها ويتميز بعدد من الخصائص أهمها أن التطبيق يتميز بدرجة عالية من الخصوصية والتشفير وذلك على عكس تطبيق Zoom ، ووفرته شركة جوجل التطبيق مجانا مساهمة منها لتسهيل التواصل للمستخدمين في ظل تفشي فيروس كورونا.





كما أضافت شركة Google جوجل خاصية جديدة على التطبيق لإلغاء الضوضاء الخلفية الصادرة من ميكروفون أحد المستخدمين أثناء المكالمات الجماعية خلال إجراء تلك المكالمات، وتعتبر من أهم المميزات التى من الممكن أن يحصل عليها تطبيق مكالمات للفيديو، خصوصا في الوقت الحالى، عند إجراء مؤتمرات للعمل من المنزل، وتأثير الضوضاء بشكل كبير على مسارات هذه الاجتماعات.





تطبيق sleep sounds









ويعاني مستخدمو الهواتف من الأرق بشكل كبير خاصة حين يقومون باستخدامها في تصفح مواقع التواصل الاجتماعى والألعاب، والتى بدورها تزيد من الأرق، ويساعد تطبيق sleep sounds على التغلب على مشكلة الأرق بشكل كبير، حيث يضم التطبيق جميع انواع الموسيقى التى تساعد على النوم ويقوم بالتركيز على هذه الوظيفة الأساسية، والتطبيق متوفر فقط لنظام Android.





تطبيق Adobe Scan









يلغي تطبيق Adobe Scan الحاجة إلى اقتناء ماسح ضوئي مخصص في المنزل أو المكتب، حيث كل ما عليك فعله هو التقاط صورة للمستند، وسيقوم التطبيق بقصّها وجعلها تبدو كمستند ممسوح ضوئيًا، ويتيح اقتصاص الصور وتحسينها في ثوانٍ ، مما يترك لك مستندًا رقميًا سهل القراءة حتى إذا لم تكن كاميرا هاتفك تتمتع بنقاء واضح، كما يمكنك التطبيق من ضم المستندات معًا وإضافة التعليقات التوضيحية الخاصة بك في الأعلى ثم مشاركة النتيجة كملف PDF أو JPG.





تطبيق Dropbox









يمكنك تطبيق Dropbox من عمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا على الإنترنت، أو الاحتفاظ بهذه المجموعة المهمة من ملفات PDF معك ، أو تدوين الملاحظات التي تتم مزامنتها مع الكمبيوتر المحمول، وتطبيق Dropbox خدمة لرفع الملفات وحفظها، حيث يمكنك استخدام عدد من التطبيقات التي لا تعمل جوجل Drive، ويمنح المستخدمين 2 جيجا بايت لاستخدامها في حفظ ورفع الملفات المهمة.





تطبيق Evernote









يوفر تطبيق Evernote هو حل مفيد للغاية لتدوين الملاحظات، ويمكن استخدامه لكل شيء من قوائم المهام البسيطة إلى الملاحظات مع الصور المرفقة، كما يمكنك إجراء مسح ضوئي للملاحظات المكتوبة بواسطة الكاميرا، وإنشاء دفاتر ملاحظات منفصلة، ومشاركة الملاحظات مع أشخاص آخرين، ويمكنك البحث عن أى شيء قمت بتعديله أو حفظه حيث أن التطبيق لا يقوم بحذف شيء قمت بحفظه.



