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تكنولوجيا

لإجراء مكالمات الفيديو.. جوجل تمكن المستخدمين في Google Duo بإرسال دعوات انضمام لأصدقائهم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:59 ص
جوجل تمكن المستخدمين
جوجل تمكن المستخدمين في Google Duo بإرسال دعوات لأصدقائهم لإ
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ندى على
قامت شركة Google جوجل بمنح مستخدمى تطبيقها لمكالمات الفيديو  Google Duo بإمكانية إرسال دعوات لأصدقائهم للإنضمام معهم في مكالمات فيديو على التطبيق، وهو الأمر الذى لم يكن متاحا من قبل. 

وبحسب موقع Android Community  فإنه عن طريق إرسال روابط حسابات المستخدمين على تطبيق Google Duo عبر مواقع التواصل 
الاجتماعى المختلفة، يمكن دعوة أصدقائهم والمقربين لهم على التطبيق للدخول معهم في مكالمات. 


 وفعلت جوجل التحديث الجديد لمستخدميها، حيث كان قد تم الإعلان عنه في الشهر الماضي، وسهل  التحديث على المستخدمين دعوة اصدقائهم للانضمام فورا لإجراء المكالمات، بدلا من إضافة عدد كبير من الأشخاص إلى مكالمة جماعية.

ويستطيع المستخدمون بدء مكالمة فيديو على تطبيق Duo بإضافة مشارك واحد فقط ، وإرسال الروبط إلى المشاركين الآخرين، بدلا من إضافتهم على حدة.  

وعن طريق نسخ رابط المكالمة ومشاركته في أحد تطبيقات المراسلة على مواقع التواصل الاجتماعى أو عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية التواصل مع الأشخاص الذين تريدهم  للانضمام إلى المكالمة، وبعد الموافقة، سيقومون بالانضمام إليك فورا. 

وكانت جوجل طورت  التطبيق بحيث يسمح لعدد كبير من المستخدمين من التواصل في وقت واحد يصل إلى 32 مستخدما، وذلك في محاولة منها  لمساعدة الأشخاص على التواصل في ظل التباعد الاجتماعى بعد تفشى فيروس كورونا.
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