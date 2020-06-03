أفضل 5 تطبيقات مجانية لتسريع هاتفك الأندرويد في 2020.. تعرف عليها.. فيديو

يستخدم معظم الأشخاص هواتفهم المحمولة يوميًا بحد أدنى 3 ساعات، وفقًا لبعض الدراسات، وتقوم يوميًا بجمع المزيد من الملفات غير الضرورية، التى تعمل على إبطاء الهواتف باستمرار.





وهناك بعض التطبيقات التى تعمل على تنظيف هاتفك من كل هذه الملفات غير الضرورية، وهى تطبيقات تسريع هواتف أندرويد ، حيث تخلصك من ذاكرة التخزين المؤقت ، والملفات غير المرغوب فيها ، وغير ذلك، وتعتبر أفضل الخيارات لمشكلة التعطل المؤقت للهاتف.





وذكر موقع Android Headlines أفضل 5 تطبيقات مجانية لتسريع هواتف أندرويد ، والتى تقوم بالتخلص من كل مشكلات بطء الهاتف وتوقفه.





إقرأ أيضا:





1- تطبيق CCleaner





ويعتبر تطبيق CCleaner أفضل اختيار للغالبية العظمى من المستخدمين وهو تطبيق مثبت لنظام أندرويد، والذي يعتبر من أفضل التطبيقات في التقييم على متجر Google Play، وهو مليء بالعديد من المميزات، حيث إنه يقوم بتنظيف ذاكرة التخزين المؤقت، كما يمكنك تنظيف ملفات التنزيل، وسجل المتصفح، ويسمح التطبيق بإلغاء تثبيت التطبيقات غير المرغوب فيها، ويمكنه أيضًا تحليل وتحسين تخزين هاتفك، كما يتيح لك التحقق من التطبيقات التي تستهلك بياناتك كثيرًا.





ويمكنك أيضًا التحقق من استخدام وحدة المعالجة المركزية لجهازك ، ومراقبة ذاكرة الوصول العشوائي ودرجة حرارة البطارية، وهو سهل الاستخدام للغاية.





2- تطبيق GO Speed





وتطبيق GO Speed لا يشغل مساحة كبيرة على هاتفك، ويعتبر تطبيق GO Speed من أفضل تطبيقات تسريع الهاتف حيث يحتوى على منظف لذاكرة التخزين المؤقت وتم تصنيف GO Speed حاليًا من بين أفضل تطبيقات تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت في متجر Google Play ، ويمكن لهذا التطبيق تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق، حيث يعمل على تعزيز سرعة هاتفك الأندرويد بنسبة تصل إلى 60 %، وهذا ينطبق على الهواتف القديمة بشكل خاص. كما يقدم هذا التطبيق تقنية مراقبة عملية متقدمة، ويقوم بتنظيف عمليات الخلفية بذكاء.





ويتضمن ميزة AppLockK ويمكنك قفل أي تطبيق تريده على هاتفك ، فقط في حالة استخدام أشخاص آخرين لجهازك.





3- تطبيق 1Tap Cleaner





ويعد تطبيق 1Tap Cleaner هو أحد أسهل تطبيقات تسريع الهاتف حيث يقوم بتنظيف ذاكرة التخزين المؤقت للاستخدام، وهو أيضا تطبيق متعدد الوظائف، بمجرد تشغيل التطبيق ، سترى جميع ميزاته الرئيسية في القائمة الرئيسية، حيث يعمل هذا التطبيق كمنظف ذاكرة تخزين مؤقت ، ولكن أيضًا كمنظف محفوظات ومنظف مكالمات و نصوص، كما يمكنه مسح الإعدادات الافتراضية، وبطاقة SD الخاصة بك.





يمكن أيضًا إلغاء تثبيت التطبيقات عبر هذا التطبيق ، ويمكن للتطبيق أن يعلمك بالتطبيقات التي لا تستخدمها بشكل منتظم، تصميم هذا التطبيق بسيط جدا.





4- تطبيق SD Maid





ويعتبر تطبيق SD Maid واحدا من أفضل تطبيقات تسريع الهواتف الأندرويد حيث يحتوي على وضع مظلم كإعداد افتراضي ، ويتم تصميم واجهة المستخدم الخاصة به على الفور ، كما يحتوي التطبيق على عدد من الميزات، وهو في الأساس مستكشف ملفات متكامل، ويمكنك تصفح جهازك ورؤية الملفات المثبتة عليه، وسيسمح لك التطبيق أيضًا بإزالة الملفات غير الضرورية و يمكنه أيضًا اكتشاف الملفات التي كانت تقوم بتحميلها سابقًا إلى التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها.





يمكنك البحث عن الملفات حسب الاسم أو المحتوى أو التاريخ باستخدام هذا التطبيق.. وتتوفر أيضًا نظرة عامة تفصيلية حول تخزين جهازك في هذا التطبيق، ويمكن للتطبيق اكتشاف الصور والموسيقى والمستندات المكررة بالمناسبة، كما يمكنك حتى إعداد بعض عمليات التنظيف ليتم تلقائيًا، أو عبر أداة مخصصة.





5- تطبيق All-In-One Toolbox





يتميز تطبيق All-In-One Toolbox ، م باحتوائه على معزز سرعة ، ومحسن الذاكرة ، ومحسن البطارية ، ومُبرد وحدة المعالجة المركزية ، ومدير التطبيقات ، ومدير الملفات ، والمشغل الصغير، كما يتوافق هذا التطبيق أيضًا مع الكثير من المكونات الإضافية ، مثل قفل التطبيق ومُعزز الألعاب وإعدادات مستوى الصوت.





ويعمل التطبيق أيضًا على تبريد وحدة المعالجة المركزية الخاصة بك في أي وقت من الأوقات، وتتوفر جميع معلومات النظام داخل التطبيق، وتبدو واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق حديثة ويجمع بين اللونين الأبيض والأزرق .



