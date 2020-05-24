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تكنولوجيا

أقواها تليجرام.. أفضل تطبيقات للمراسلة بديلة لـ واتسآب وماسنجر.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 06:03 ص
أفضل تطبيقات للمراسلة
أفضل تطبيقات للمراسلة بديلة لواتسآب وماسنجر
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ندى على
يعتبر التراسل الإلكترونى أهم ما يميز العديد من مواقع ومنصات وتطبيقات التواصل الإجتماعى، حيث استطاعت هذه التطبيقات ليس فقط تخطى المسافات في التواصل، ولكن مشاركة الأهل والاصدقاء الصور والفيديوهات، وغيرها.

وتعد تطبيقات المراسلة من أهم التطبيقات في حياتنا، حيث تعتبر بمثابة صندوق كبير يحمل كل شئ، ويتم المفاضلة بين تطبيقات المراسلة من ناحية الخصوصية. 
Messaging Apps: The 5 Best for Chatting on IOS and Android

ومع اختراق عدد كبير من تطبيقات المراسلة، لخصوصية المستخدمين مثل واتسآب وماسنجر ، الذى انتشرت مشكلات خصوصيته في الفترة الأخيره وتم حظره في عدد من الدول من سوريا وإيران وكوبا بالغضافة إلى الصين، كما حظرت منه هيئة الامم المتحدة ومنعت موظفيها من استخدامه. 
وتتدرج تطبيقات المراسلة في الخصوصية، وتعتبر أكثر هذه التطبيقات شهرة هى أقلها خصوصية مثل واتسآب الذى يستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم على مستوى العالم. 

وإليك أفضل تطبيقات مراسلة أقوى وأفضل من واتسآب وماسنجر

تطبيق Telegram Messenger  تليجرام  
Telegram Messenger Offers Large File Sharing up to 1.5GB while you ...
وتطبيق تليجرام أو Telegram Messenger يتميز بأنه تطبيق رسائل منافس لـ واتسآب ويوفر خصوصية كبيرة للمستخدمين، وكان الرئيس التنفيذي لموقع تليجرام اتهم تطبيق واتسآب بالكذب على مستخدميه بإقناعهم بأن التطبيق يوفر حماية وخصوصية للرسائل لتشفير من طرف إلى طرف، وهو أمر غير حقيقى.
  
Google Hangouts 
Hangouts - Apps on Google Play
ويعمل تطبيق Google Hangouts  على هواتف أندرويد وأيفون كما يعمل على أجهزة أيباد، بالإضافة إلى أنه يعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظام تشغيل ويندوز، ومن السهل اكتشاف الرسائل التى قام الأشخاص برؤيتها، بالإضافة إلى إمكانية مسحها على الفور، دون حفظها عند الطرف الآخر.  
تطبيق WhatsApp Red واتساب بلس الأحمر
تنزيل واتس اب الاحمر بلس WhatsApp Plus Red الإصدار الأخير ضد الحظر ...
ويأتي واتساب الأحمر بمجموعة كبيرة من الميزات، والتى من أهمها إلغاء حظر واتساب الأساسي للأرقام التي تستخدم تطبيقات معدلة.

وعلى غرار واتساب الأساسي، يعمل WhatsApp Red على إرسال الرسائل النصية، ورسائل الوسائط الصور ومقاطع الفيديو وGIF والمستندات وموقع المستخدم، والملاحظات الصوتية وجهات الاتصال، وحتى إجراء مكالمات صوتية ومرئية، يأتي واتساب بلس الأحمر بأكثر من 20 ميزة محسنة إضافية مثل إستعادة الرسائل المحذوفة، ورفع مدة مقاطع فيديو الحالة لأكثر من 30 ثانية.


واتساب الأزرق Whatsapp Plus
واتس اب الازرق apk تحميل واتساب الازرق whatsapp blue 2020 | متجر ...
واتساب الأزرق بلس هو أحد تطبيقات التراسل الفوري المعدلة، والتي تحظى بشعبية كبيرة، ومن أبرز مميزات التطبيق أنه لا يحتل مساحة كبيرة من مساحة الهاتف، حيث يأتي التطبيق بحجم 34 ميجابايت، ويمكن تثبيته على هواتف أندرويد قليلة المواصفات أو قليلة المساحة.

ومن بين تلك الميزات المتوفرة في التطبيق المملوك لفيسبوك، إمكانية تغيير الألوان والخلفيات المناسبة، ومن أهم ميزات الخصوصية واتساب الأزرق والتى تجعله يحظى بشعبية كبيرة، هي ميزة تتيح للمستخدمين قفل أي محادثة برقم سري، ويمنح واتساب الأزرق بلس مستخدميه أيضًا إمكانية تغيير خطوط الكتابة داخل المحادثات. 

GBWhatsApp Pro
Download GBWhatsApp Pro v8.45 APK For Android Devices
ويتميز تطبيق GBWhatsApp Pro بعدة مميزات تختلف عن التطبيق العادى، منها، إمكانية جدولة الرسائل، وهى ميزة تذكر المستخدمين بأعياد ميلاد الأصدقاء وأفراد الأسرة واحتفالات الذكرى السنوية وغيرها من التواريخ المهمة. 

 تعطيل واخفاء آخر ظهور وذلك عن طريق التحكم في خاصية last Seen
- اخفاء حالة عرض الحالة Status
- إلغاء حالة التسجيل وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تقوم بتسجيل شيء لإرساله
- إلغاء حالة الكتابة وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تكتب شيئا لإرساله
- خاصية إلغاء العلامة المزدوجة الزرقاء التى تثبت رؤيتك للرسائل المرسلة

تطبيق Viber
Rakuten Viber | LinkedIn
وأصبح يولى المستخدمون أهمية للتطبيقات التى تحافظ على خصوصيتهم، وهذا ما فعله تطبيق المراسلة Viber فايبر ، حيث سيمنح التطبيق ميزة رائعة وهى ميزة الرسائل ذاتية التدمير، وهو أول تطبيق يطلق هذه الخاصية لمستخدميه الذين يبلغ عددهم حوالى 1 مليار مستخدم. 

وخاصية الرسائل ذاتية التدمير تمكن المستخدمين من مسح رسائل أو دردشات الموجودة في الرسائل بعد الخروج منها فورا، ولا توجد طريقة لإعادة قراءة ما كتبته في الماضي، وستظهر رسائل الشات فارغة دائمًا عند إعادة فتحها مرة أخرى.

كما تتميز خاصية الرسائل ذاتية التدمير الجديدة من Viber بتعيين مؤقت لإرسال نص أو صورة أو فيديو أو نوع آخر من الملفات لفترات زمنية تبلغ بضع ثوانٍ أو دقائق أو ساعات أو حتى أيام قبل اختفاء الرسالة، ويبدأ العد التنازلي تلقائيًا بمجرد أن يرى المستلم الرسالة التي أرسلتها.

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