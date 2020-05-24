أقواها تليجرام.. أفضل تطبيقات للمراسلة بديلة لـ واتسآب وماسنجر.. فيديو

يعتبر التراسل الإلكترونى أهم ما يميز العديد من مواقع ومنصات وتطبيقات التواصل الإجتماعى، حيث استطاعت هذه التطبيقات ليس فقط تخطى المسافات في التواصل، ولكن مشاركة الأهل والاصدقاء الصور والفيديوهات، وغيرها.





وتعد تطبيقات المراسلة من أهم التطبيقات في حياتنا، حيث تعتبر بمثابة صندوق كبير يحمل كل شئ، ويتم المفاضلة بين تطبيقات المراسلة من ناحية الخصوصية.





ومع اختراق عدد كبير من تطبيقات المراسلة، لخصوصية المستخدمين مثل واتسآب وماسنجر ، الذى انتشرت مشكلات خصوصيته في الفترة الأخيره وتم حظره في عدد من الدول من سوريا وإيران وكوبا بالغضافة إلى الصين، كما حظرت منه هيئة الامم المتحدة ومنعت موظفيها من استخدامه.

وتتدرج تطبيقات المراسلة في الخصوصية، وتعتبر أكثر هذه التطبيقات شهرة هى أقلها خصوصية مثل واتسآب الذى يستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم على مستوى العالم.





وإليك أفضل تطبيقات مراسلة أقوى وأفضل من واتسآب و ماسنجر





تطبيق Telegram Messenger تليجرام

Telegram Messenger يتميز بأنه تطبيق رسائل منافس لـ واتسآب ويوفر خصوصية كبيرة للمستخدمين، وكان الرئيس التنفيذي لموقع تليجرام اتهم تطبيق واتسآب بالكذب على مستخدميه بإقناعهم بأن التطبيق يوفر حماية وخصوصية للرسائل لتشفير من طرف إلى طرف، وهو أمر غير حقيقى. وتطبيق تليجرام أو

Google Hangouts ويعمل تطبيق Google Hangouts على هواتف أندرويد وأيفون كما يعمل على أجهزة أيباد، بالإضافة إلى أنه يعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظام تشغيل ويندوز، ومن السهل اكتشاف الرسائل التى قام الأشخاص برؤيتها، بالإضافة إلى إمكانية مسحها على الفور، دون حفظها عند الطرف الآخر.

تطبيق WhatsApp Red واتساب بلس الأحمر ويأتي واتساب الأحمر بمجموعة كبيرة من الميزات، والتى من أهمها إلغاء حظر واتساب الأساسي للأرقام التي تستخدم تطبيقات معدلة.

وعلى غرار واتساب الأساسي، يعمل WhatsApp Red على إرسال الرسائل النصية، ورسائل الوسائط الصور ومقاطع الفيديو وGIF والمستندات وموقع المستخدم، والملاحظات الصوتية وجهات الاتصال، وحتى إجراء مكالمات صوتية ومرئية، يأتي واتساب بلس الأحمر بأكثر من 20 ميزة محسنة إضافية مثل إستعادة الرسائل المحذوفة، ورفع مدة مقاطع فيديو الحالة لأكثر من 30 ثانية.









واتساب الأزرق Whatsapp Plus واتساب الأزرق بلس هو أحد تطبيقات التراسل الفوري المعدلة، والتي تحظى بشعبية كبيرة، ومن أبرز مميزات التطبيق أنه لا يحتل مساحة كبيرة من مساحة الهاتف، حيث يأتي التطبيق بحجم 34 ميجابايت، ويمكن تثبيته على هواتف أندرويد قليلة المواصفات أو قليلة المساحة.

ومن بين تلك الميزات المتوفرة في التطبيق المملوك لفيسبوك، إمكانية تغيير الألوان والخلفيات المناسبة، ومن أهم ميزات الخصوصية واتساب الأزرق والتى تجعله يحظى بشعبية كبيرة، هي ميزة تتيح للمستخدمين قفل أي محادثة برقم سري، ويمنح واتساب الأزرق بلس مستخدميه أيضًا إمكانية تغيير خطوط الكتابة داخل المحادثات.

