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تكنولوجيا

فيسبوك يحذر مستخدميه عبر تطبيق ماسنجر

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:01 ص
فيسبوك يحذر مستخدميه
فيسبوك يحذر مستخدميه عبر تطبيق ماسنجر
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قسم التكنولوجيا
كشف عملاق التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook اليوم عن خاصية جديدة، عبر تطبيق الرسائل الخاص به ماسنجر، والتى تمنح المستخدمين أمانًا أكثر فى ظل عمليات إختراق الحسابات وسرقة البيانات الشخصية.

وذكر موقع Engadget التقنى أن شركة فيسبوك أضافت ميزة جديدة لتطبيق Messengerـ من خلال إرسال رسالة تحذير تظهر للمستخدمين قبل بدء الدردشة مع أشخاص لا يعرفونهم، لعدم الوقوع فى مشكلة أمنية.

وأوضحت منصة فيسبوك أن تطبيق ماسنجر يقوم بالبحث عن الرسائل الواردة من حسابات غريبة ليست موجودة ضمن قائمة الأصدقاء، لإكتشاف عمليات الإنتحال، و تحذير المستخدمين.

وقالت شركة فيسبوك إن رسائل التنبيه ستركز بشكل أكبر على الأطفال أقل من 18 سنة، لتوخى الحذر عند التفاعل مع غير الأصدقاء واتخاذ إجراءات قبل الرد عليهم مثل الحظر، ومنع بعض مستخدمي التطبيق من النصب عليهم.

ويعانى موقع فيسبوك من كثرة الحسابات الوهمية، لذلك يهدف تطبيق Messenger إلى إرسال تحذيرات عندما تأتي رسائل من حسابات الهاكرز التى تحاول انتحال شخصية أحد الأصدقاء على فيسبوك.
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