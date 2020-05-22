بفضل كورونا.. خدمة فيسبوك Workplace تكسب مليوني مستخدم نشط

أعلنت شركة فيسبوك Facebook ، أن خدمة Workplace، وهى أداة تعاون ودردشة شبيهة بتطبيق Slack تستهدف الشركات، أصبحت تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم مدفوع الأجر، مقارنة بـ 3 ملايين مستخدم في أكتوبر الماضي.





ووفقا ما ذكره موقع "theverge" التقني، كسبت خدمة العمل الجماعي Workplace، التابعة لموقع فيسبوك مليوني مشترك مدفوع جديد خلال ستة شهور فقط، بهذا تكون الخدمة قد وصلت إلى خمسة ملايين مشترك مدفوع بعد أربعة سنوات على إطلاقها.





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ويرجع هذا النمو الكبير في عدد المستخدمين إلى جائحة فيروس كورونا COVID-19، وذك بسبب إلتزام الملايين من الأشخاص العمل عند بعد، والذي يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على أدوات البرامج أثناء العمل من المنزل.





ويعد عدد مستخدمي خدمة Workplace ، أقل من نصف ما يملكه موقع Slack، حيث أعلنت الشركة المالكة للمنصة أنها تجاوزت 12.5 مليون مشترك، في شهر مارس الماضي، بينما وصلت خدمة Teams من مايكروسوفت إلى 75 مليون مستخدم نشط يوميا في شهر أبريل، زيادة 70 بالمائة من الشهر السابق.





واحتفالا بحصولها على رقم قياسي جديد من حيث عدد المشتركين، قدمت خدمة Workplace ميزات جديدة، من بينها ميزة مؤتمرات الفيديو الجماعية Workplace Rooms التي تدعم إجراء مكالمات فيديو مع 50 شخص بنفس المكالمة.





وبالإضافة إلى ذلك، تحويل الصوت إلى نص والتي تدعم ستة لغات أثناء البث المباشر، وحتى إمكانية استخدام أجهزة Portal TV لإجراء مكالمات الفيديو في مكان العمل.