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أول دليل علمي .. دراسة أمريكية: الإصابة بـ كورونا يقوي المناعة

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:01 ص
الإصابة بـ كورونا
الإصابة بـ كورونا يقوي المناعة
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حياة عبد العزيز
أجريت دراسة جديدة في جامعة هارفاد الأمريكية على القرود، وذلك لاكتشاف آخر مستجدات فيروس كورونا، وكيفية الوصول إلى المناعة وهل الإصابة بالفيروس التاجي يتمتعون بمناعة قوية أم لا.

حيث أشار الباحثون في الدراسة التجربة كانت على 9 قرود في المعمل مصابين بـ فيروس كورونا، وتم شفؤءهم، وحاول الباحثون تعريض القرود إلى خطر الإصابة بالفيروس مرة أخرى ولكن لم تصاب القرود.

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وقال أحد الأطباء وفقا للدراسة إن الحيوان تطورت مناعتة وأصبحت قوية، بعد الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وذلك يعد من الجيد أيضًا للأشخاص، ووصفت ذلك بأنه مبشر.

وتوصلت الدراسة إلى النتيجة النهائية أن الشخص المصاب بالفيروس التاجي كورونا، تطور مناعتة ولا يصاب بالفيروس مرة ثانية.
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