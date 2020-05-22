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مرأة

احذر.. السمنة تزيد أعراض كورونا 3 أضعاف

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:01 ص
السمنة تزيد اعراض
السمنة تزيد اعراض كورونا 3 اضعاف
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اسماء محمد
ذكرت دراسة صينية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة لمضاعفات الجهاز التنفسي عند الاصابة بفيروس كورونا .

وفي مجموعتين من الصينيين البالغين المصابين بـ COVID-19  بفيروس كورونا ، كان الأشخاص المصابون بالسمنة أكثر عرضة لثلاث مرات على الأقل من حالة المرض الشديدة من الآخرين الذين يتمتعون بالوزن الطبيعي ، وذلك وفقًا لدراستين نشرتا في رعاية مرضى السكري .

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واوضح موقع "healio" بالإضافة إلى ذلك ، ارتبطت السمنة المتزايدة بزيادة احتمالات الإصابة بـ COVID-19 الشديدة ، وكان الارتباط بينهما قوي في العديد من الحالات.

اكثر الاشخاص عرضة للاصابة بمضاعفات فيروس كورونا هم الذين الرجال اكثر من النساء ومن يعانون السمنة اكثر من اصحاب الاوزان الطبيعية.

ودعا الباحثون الى ضرورة اجراء فحوصات وابحاث تكشف تفاصيل تأثير الوزن الزائد على الجهاز التنفسي وسر زيادة الاعراض.
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