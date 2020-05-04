حقيقة علاقة السمنة بفيروس كورونا

نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية تقريرًا أكدت فيه خشية الأطباء والباحثين من السمنة لدى مرضى فيروس كورونا، حيث إنها تؤثر على أداء جهاز المناعة خلال مقاومته لـ COVID-19.

وأكد الأطباء أن السمنة تزيد من خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا بنسبة 40٪ تقريبًا لدى المرضى البدناء، كما كشفت بيانات عدة مستشفيات في بريطانيا، أن الأشخاص ذوي الوزن الصحي يشكلون أقلية من مرضى COVID-19 أما المصابون بأمراض خطيرة فغالبيتهم من أصحاب الوزن الزائد.





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وأكد التقرير الذي نشره موقع ديلي ميل، أن البدانة ترفع من خطر الموت من الفيروس التاجي بما يقرب من 40%، حيث أكد الباحثون أن السمنة تسبب خللا في جهاز المناعة يجعله لا يستطيع مكافحة الفيروس.