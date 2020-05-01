كبار السن في مرمى كورونا.. حقائق صادمة عن كوفيد 19 والمسنين





وحول تأثيرات كورونا على كبار السن، نشر موقع صحفيفة ديلي ميل مجموعة من التقارير الطبية الحديثة الخاصة بكبار السن فقط بعد تفشي كورونا ، حيث أكدت الأبحاث أن كبار السن هم الأكثر تعرضا لفيروس كورونا التاجي ولكن قد لا تظهر عليهم كافة أعراض كورونا المعروفة لدى الجميع من تفشي الوباء.





اقرأ أيضا





أعراض كورونا عند كبار السن

ويعتبر السعال المستمر والحمى وضيق التنفس هي الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 ، لكن هذه الأعراض لا يشترط أن تظهر جميعها على كبار السن المصابون بفيروس كورونا .





وأوضح تقرير الديلي ميل أن التغييرات التي يمر بها الجسم مع تقدم العمر قد تغير من جهاز المناعة لدى كبار السن مما يجعلها أقل احتمالية لإظهار علامات عدوى كورونا .





أما الأعراض التي تظهر على كبار السن بعد الإصابة بكورونا هي ان يبدو الشخص الأكبر سنًا أكثر إرهاقًا من المعتاد وأقل جوعًا وقد يبدو أكثر تشويشًا واضطرابًا وعدم توازن





سبب وفاة كبار السن بكورونا

كما كشف بحث اخر نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية عن سبب وفاة معظم كبار السن المصابين بفيروس كورونا وصعوبة علاجهم .





وأكد البحث أن أن أنسجة الرئة الشديدة التي تظهر لدى كبار السن قد تكون السبب في أن الفيروس التاجي الجديد أكثر فتكًا بالمرضى الأكبر سنًا .

يغزو الفيروس الخلايا المخاطية - الخلايا التي تنتج المخاط - قبل أن يتكاثر وينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويقول الباحثون أن الفيروس يكرر نفسه بشكل أفضل في هذه الخلايا الصلبة ، الموجودة في الرئتين والجهاز التنفسي العلوي للمسنين ، مما يسمح للمرض بالانتشار بشكل أسرع.





ويقول الفريق الطبي ، إن النتائج التي توصل إليها تشير إلى أن انتشار الفيروس قد لا يكون بسبب ضعف أجهزة المناعة لدى كبار السن كما يشتبه العديد من العلماء ولكنه بسبب الخلايا الصلبة الموجودة في الرئة والجهاز التنفسي .



